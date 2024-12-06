В США убили директора страховой компании, и это вызвало общий восторг

мерть Брайана Томпсона не разделила общество, а, напротив, объединила. Уставшие от постоянных споров со страховыми компаниями люди начали делиться своими историями, делать мемы и публиковать злые шутки. К обычным американцам присоединились даже врачи и медсестры". Пользователи начали писать

пародийные ответы от страховой компании UnitedHealthcare, как если бы в неё обратился сам Томпсон после ранения. Например: "

Согласно нашему анализу, альтернативные, более эффективные с точки зрения затрат методы лечения (такие как виртуальная телемедицинская консультация или оказание первой помощи на дому) не применялись до вашего визита в отделение неотложной помощи. Мы понимаем, что вы активно «истекали кровью», но это не освобождает вас от необходимости искать более дешёвые варианты лечения".