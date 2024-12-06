 

В США убили директора страховой компании, и это вызвало общий восторг

5 декабря в Нью-Йорке на выходе из манхэттонской гостиницы "Хилтон" был убит глава одной из крупнейших в стране страховых компаний UnitedHealthcare Брайан Томпсон. На месте убийства найдены явно намеренно оставленные убийцей гильзы со словами, содержащими критику в адрес страховщиков, отказывающих больным в выплатах. UnitedHealthcare предоставляет страховки 49 миллионам американцев. В прошлом году её прибыль составила более 281 миллиарда долларов, она заняла первое место среди других подобных компаний в США. При этом её часто критиковали клиенты, врачи и власти за «отказ в удовлетворении претензий и затруднение доступа к медицинской помощи». Например, страховщики могли отказать в лекарстве от тошноты для больного раком ребёнка, проходящего химиотерапию. В 2023 году UnitedHealthcare отказывала в выплатах каждому третьему заявителю. С использованием искусственного интеллекта число отказов достигало 90%.

Как пишет "Лента", едва только "новость о расправе над ним появилась в интернете, соцсети буквально взорвались — от восторга. Тысячи американцев назвали киллера героем, а участь Томпсона не только заслуженной, но и слишком хорошей для него (...) Смерть Брайана Томпсона не разделила общество, а, напротив, объединила. Уставшие от постоянных споров со страховыми компаниями люди начали делиться своими историями, делать мемы и публиковать злые шутки. К обычным американцам присоединились даже врачи и медсестры". Пользователи начали писать пародийные ответы от страховой компании UnitedHealthcare, как если бы в неё обратился сам Томпсон после ранения. Например: "Согласно нашему анализу, альтернативные, более эффективные с точки зрения затрат методы лечения (такие как виртуальная телемедицинская консультация или оказание первой помощи на дому) не применялись до вашего визита в отделение неотложной помощи. Мы понимаем, что вы активно «истекали кровью», но это не освобождает вас от необходимости искать более дешёвые варианты лечения". 

 

 
 

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