Минздрав внесёт изменение в правила выдачи больничных

Минздрав намерен изменить порядок формирования больничных в России, он начнёт действовать с 1 сентября 2025 года. В рамках новых правил будет учитываться количество листков нетрудоспособности, выданных гражданину. Появится ограничение для граждан, которых в течение полугода признавали нетрудоспособными четыре раза и более. Листок нетрудоспособности таким лицам будут выдавать на срок до трёх календарных дней.

Как показал опрос, россияне чаще всего обращаются к врачам из-за внезапной болезни (37 процентов) или для контроля за хроническим заболеванием (34 процента). Время на прохождение диспансеризации находит лишь каждый шестой житель страны (16 процентов),

только шесть процентов обращаются в поликлинику с сезонной простудой. Большинство, как и годом ранее, заявили, что обращаются к врачам не чаще раза в год (56 процентов).

