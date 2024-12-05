Франция: коллапс правительства

Вотум недоверия правительству Мишеля Барнье повлечёт за собой отставку Кабинета министров. Президент Макрон не имеет права роспуска Национального собрания, поскольку Конституция Франции запрещает распускать парламент в течение года после ранее состоявшегося роспуска (июнь 2024).

Теперь президенту придётся искать преемника Барнье в ситуации, когда у Макрона даже близко нет большинства в Национальном собрании. По итогам выборов в июне-июле 2024 года сторонники президента Франции потеряли 89 мандатов и заняли лишь второе место по числу депутатов. Левые тогда получили 180 мест, макронисты – 159, «Национальное объединение» Марин Ле Пен – 142.

Макрон вряд ли пойдёт на «сосуществование» с левыми или правыми, так как по Конституции у президента нет права увольнения премьер-министра, что в случае назначения представителя не своей партии влечёт почти гарантированную невозможность убрать его с должности до очередных президентских выборов (2027 год).

Такое решение было бы правильным с точки зрения стратегии и продвижения к президентской власти фаворита Макрона и бывшего премьер-министра Габриэля Атталя. Но психологически для Макрона оно будет тяжёлым, поскольку означает превращение в «хромую утку» (уходящий президент, лишённый реальной власти) вплоть до конца его второго срока.

Новое правительство без большинства (даже если Макрон вдруг решится призвать к власти левых) скорее всего приведет к нестабильности и очередным досрочным выборам после того, как у Макрона снова появится право роспуска парламента (июнь 2025 года).

Сегодня Макрон принял прошение премьера Франции об отставке правительства после вотума недоверия от парламента страны.

