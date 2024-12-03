 

Генсек НАТО заявил, что Украину надо привести к переговорам в сильной позиции

 

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что важно усилить военную помощь Киеву, чтобы привести Украину в позицию силы, а не прогнозировать возможные варианты переговорного урегулирования: "Больше военной помощи и меньше обсуждений того, как будет выглядеть мирный процесс. (...) Мы можем себе представить, как он будет выглядеть, но сначала нужно подвести Украину к такой позиции, в которой она была бы сильной. Украине нужно, прежде всего, оказаться в позиции силы, и только тогда приступать к этим переговорам, когда украинское правительство будет к ним готово".

Использование Россией "Орешника" никак не повлияет на решимость НАТО поддерживать Украину, подтвердил Рютте.

 

В Белгородской области атаками ВСУ ранены два человека: один - при ударе по многоэтажке, другой - в селе Устинка.

В Горловке, ДНР, при детонации боеприпаса ранена мирная жительница.

При украинском обстреле многоквартирного жилого дома тяжело ранена женщина в Новой Каховке (Херсонская область).


 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Украинцы атакуют российские регионы; генсек НАТО заявил, что НАТО будет поддерживать Украину до победы
» Генсек НАТО: риск эскалации на Украине для НАТО гораздо меньше, чем риск победы РФ
» Расширение НАТО укрепит стабильность
» Ющенко подружился с НАТО
» Лавров: не нужно подстрекать Украину
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
\

"Количество язычников в зоне СВО в Новороссии поражает!"

Мигрант и государство. Кто кого выбирает?

Мигрант и государство. Кто кого выбирает?

Теперь скрытое стало явным

Теперь скрытое стало явным

Уважай своего палача

Уважай своего палача

«Мы не рабы, рабы не мы»

«Мы не рабы, рабы не мы»

“Бедные-несчастные”. Что не так с Молдовой?

“Бедные-несчастные”. Что не так с Молдовой?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Президент Южной Кореи внезапно объявил чрезвычайное военное положение и заблокировал парламент

  • 18:53
  • 237

Конгресс США завершил двухлетнее расследование ковидопандемии и не обнаружил пользы масок, локдаунов и принудительной вакцинации

  • 18:12
  • 253

Генсек НАТО заявил, что Украину надо привести к переговорам в сильной позиции

  • 17:03
  • 225

Глава СПЧ высказался против кишлаков в РФ и призвал терпеть специфику Чечни

  • 16:45
  • 262

Касперская рассказала, почему писать в смартфон - всё равно что кричать на площади

  • 12:48
  • 310

Парламент Абхазии проголосовал против договора с Россией

  • 12:30
  • 273
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru