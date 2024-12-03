Генсек НАТО заявил, что Украину надо привести к переговорам в сильной позиции

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что важно усилить военную помощь Киеву, чтобы привести Украину в позицию силы, а не прогнозировать возможные варианты переговорного урегулирования: "Больше военной помощи и меньше обсуждений того, как будет выглядеть мирный процесс. (...) Мы можем себе представить, как он будет выглядеть, но сначала нужно подвести Украину к такой позиции, в которой она была бы сильной. Украине нужно, прежде всего, оказаться в позиции силы, и только тогда приступать к этим переговорам, когда украинское правительство будет к ним готово".

Использование Россией "Орешника" никак не повлияет на решимость НАТО поддерживать Украину, подтвердил Рютте.

В Белгородской области атаками ВСУ ранены два человека: один - при ударе по многоэтажке, другой - в селе Устинка.

В Горловке, ДНР, при детонации боеприпаса ранена мирная жительница.

При украинском обстреле многоквартирного жилого дома тяжело ранена женщина в Новой Каховке (Херсонская область).



