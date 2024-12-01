 

В Лондоне хулиганы напали на автобус с еврейскими детьми, крича антиизраильские лозунги

 
Ученики еврейской школы на севере Лондона возвращались домой в автобусе, когда группа подростков из другой школы забросала его камнями и мусором, а потом ворвалась в транспортное средство с криком, призывающим совершать насильственные действия сексуального характера в отношении государства Израиль, и другими оскорблениями национального характера. Некоторые дети в ужасе выбежали из автобуса, другие забились под сиденья. Расследуется преступление на почве ненависти.
 
Оскорбления, которыми осыпают друг друга англичане и валлийцы, не считаются совершёнными на почве ненависти. Так, одна женщина пожаловалась, что её назвали "валлийской ведьмой", а другой валлиец был назван "овечьим дерьмом". Ещё один человек пожаловался в полицию Северного Уэльса, что его отказались обслуживать в баре из-за того, что он англичанин (в баре сказали, что не обслужили его, потому что он был слишком пьян). Также англичане в Уэльсе жалуются на фразы типа "если вы не говорите по-валлийски, вам здесь нечего делать".
Когда британская полиция занялась расследованием этих оскорблений, её обвинили в том, что она тратит время на шутки и детские обзывательства, в то время как число серьёзных правонарушений растёт. Так, в течение года (закончившегося в июне 2024 года) 97% краж велосипедов и личных вещей были совершены без предъявления обвинений. Около 95% краж со взломом, 93% угонов автомобилей и 77% магазинных краж также остались безнаказанными. 

 


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