Глава СВР Нарышкин удивился закрытию финского музея Ленина, ведь он столько сделал для Финляндии

Закрытие музея, посвящённого Владимиру Ленину, в финском городе Тампере вызвало недоумение у председателя Российского исторического общества, директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина на круглом столе, посвящённом истории советско- и российско-финских отношений в ХХ и XXI веках.

"Финляндия вступила в ХХ век, обладая правами широкой автономии в границах Российской империи. В период послереволюционного безвластия это позволило ей одной из первых заявить претензии на суверенитет и получить его из рук Советской России. В этой связи, конечно, вызывает недоумение известие о недавнем закрытии музея Владимира Ильича Ленина в финском городе Тампере", - сказал Нарышкин, добавив, что трудно отрицать "объективный вклад председателя правительства молодой Советской Республики Владимира Ильича Ленина в обретение Финляндией независимой государственности".



