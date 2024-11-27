Калужская область перестала принимать инокультурных "соотечественников", и преступность мигрантов уменьшилась на 36%

Калужский губернатор Владислав Шапаша рассказал
, что в Калужской области перестали переселять инокультурных мигрантов в качестве "соотечественников", в регионе выдают вчетверо меньше разрешений на временное проживание, на треть сократилось число лиц, поставленных на миграционный учет, вдвое сократилось предоставление гражданства. И за два года количество преступлений, совершённых иностранцами, сократилось на 36 процентов.
В Ростовской области мигранты-таксисты выдавили русских водителей с парковки у воинской части, куда не ходит общественный транспорт, и завысили цены
для солдат, в том числе раненых.
В Петербурге задержали уроженца Камчатки, которого подозревают в незаконной постановке на миграционный учёт более 21 тыс.
мигрантов.
В Казани сёстры-мигрантки сбежали от отца-таджика и обратились за помощью, объяснив, что он хочет насильно их выдать замуж
, запирал их дома, отобрал телефоны и паспорта, а в случае непослушания избивал.
В Подмосковье мигранты жестоко избивали
соотечественника "за грубое общение по телефону" и не убили только потому, что происходящее заметил брат одного из напавших. Также в Подмосковье мясник-мигрант, отец пятерых несовершеннолетних детей, пять месяцев щупал
тринадцатилетнюю девочку и показывал ей порнографию.
По данным телеграм-канала "Многонационал", племянник главы ингушской диаспоры Тюмени Аслан Даурбеков присылал четырнадцатилетней девочке фотографии своего полового органа, а когда отец девочки (участник СВО) сказал, что на него написано заявление, начал угрожать "пустить на фарш всю семью"
. Сейчас он утверждает, что его аккаунт взломали.