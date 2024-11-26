«Мы не рабы, рабы не мы»





Нашёлся человек, возразивший на слова президента РФ Владимира Путина, что спортсмены должны сами решать, участвовать ли им в международных соревнованиях (фактически это зачастую означает – под нейтральным флагом). Одна из лучших лыжниц всех времён Елена Вяльбе (она не только президент Федерации лыжных гонок России, но и трёхкратная олимпийская чемпионка, четырнадцатикратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира 1997 года, пятикратная победительница Кубка мира) сказала одну простую вещь: российский флаг – это не такое себе трёхцветное полотнище, а нечто большее:

«Либо мы продаемся и едем, предаем свою страну, предаем ребят, которые сейчас борются за нашу жизнь вообще и, возможно, даже за существование всей страны. Либо мы им благодарны и вместе с ними. Не в окопе, конечно, но мы солидарны с тем, что наш флаг — не просто стяг и полотно из триколора, а настоящий флаг, за который каждый борется по-своему».

Вот такая идея: государственный флаг очень важен, тем более во время войны. Простая идея. В конце концов, как вы думаете: почему после победы нацистские флаги бросали на брусчатку Красной площади? А красное знамя над Рейхстагом? Тоже символ, тоже высокий смысл.

Но есть и другая идея. Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина молниеносно возразила Елене Вяльбе:

«Спортсмены не рабы. Кто захотел, тот поехал. Спортсмен ничем не наказан».





Ну хорошо. Спортсмены – не рабы. А тогда, следуя этой логике, вот эти триста с лишним тысяч мобилизованных, которых выдернули из семей, из мирной жизни и послали на фронт с непонятной перспективой возвращения – они тогда, получается, рабы? Они – наказаны? Они, быть может, не хотели ехать на фронт, но поехали. Потому что – сказали им – это их долг. И мы с этим согласны. Согласны с тем, что людей могут вот так изъять из мирной жизни и отправить на войну. Потому что от этого может зависеть выживание государства и благополучие всего народа.

И вот эти люди рискуют жизнью, а спортсмены, получается, не готовы рискнуть даже карьерой. И об этом говорит депутат Госдумы, член партии «Единая Россия». Это нормально?

Вопрос отчасти риторический (но не совсем), потому что если бы президент России не преподносил это как вопрос выбора, а чётко высказался в пользу того, что честь Родины несравненно важнее спортивных карьер белофлажковых спортсменов – Ирина Роднина, что бы она себе внутри ни думала, публично не осмелилась бы сказать, что «спортсмены – не рабы», и потому обязанность защищать честь российского триколора на них не распространяется.





И не надо мне говорить, что «всё равно все понимают, откуда эти спортсмены». В современном мире это не важно. Спортсмены меняют гражданство, как перчатки. Иногда это вообще главная цель, с которой они хотят засветиться. А вовсе не прославить свою страну, вовсе нет. Но пока спортсмен всё-таки стоит на пьедестале под российским флагом, под звуки российского гимна, какая-то нитка, связывающая нас с ним – нас всех, россиян, а не только ближний круг этого спортсмена – остаётся. А когда флага и гимна нет – остаётся лишь человек, который, да, добился больших успехов в определённом виде физического упражнения, ну и что?

Вяльбе же – помимо её огромных спортивных заслуг (у Родниной они тоже велики) – стоит похвалить ещё и за то, что она призывала не ездить на парижскую олимпиаду. Она была совершенно права. Я, кстати, тоже была права. Это было по многим параметрам просто образцовое воплощение мерзости, в которую выродился большой спорт. Мы могли в нём демонстративно не участвовать – нечасто выпадают такие случаи, когда мы много могли бы сделать, просто не делая. Но мы упустили эту возможность.

И это не случайность. Дело не только в Путине. (Хотя, учитывая степень централизации власти в нашей стране, «все пути ведут к Путину»). Но вот возьмём, для примера, сегодняшний гадостный скандальчик: вместо того, чтобы отобрать золотые медали у мужиков, победивших всех женщин в соревнованиях по боксу, олимпийские медали (ещё 2010 года!) отобрали у российского лыжника Евгения Устюгова, нашли где-то какой-то типа допинг. Причём Устюгов имеет подтверждённую Институтом молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта генетическую мутацию, искажающую некоторые параметры его анализов. Такие мутации существуют. Но вот как реагирует член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев:

«Мы за чистый спорт, и здесь важно, что любой спортсмен, независимо от того, какой он национальности, должен быть приверженцем чистого спорта. Что касается аннулирования результатов нашего биатлониста Устюгова, то, конечно, это неприятный инцидент для всех нас, прежде всего, для него, для российского спорта. Но принимал он препараты, запрещенные WADA, или не принимал, я не знаю (…) Я склонен верить нашему институту и нашему спортсмену. Но это в том случае, если он действительно не принимал запрещенные препараты. Если же он их принимал и пытается выкрутиться, то независимо, Устюгов это или какой-то другой спортсмен, он должен нести ответственность».





Понимаете? «Может, так, а может, сяк. Хотел бы верить, да не знаю. Мы за чистый спорт». Да российский функционер должен зубами и когтями отстаивать версию Устюгова! До последнего! Тем более сейчас! Вы вот помните, чтобы норвежские функционеры говорили, что они не знают, астматики норвежские лыжники или не астматики? Почему наши-то так невразумительно выражаются? Боятся-то чего? Что в цивилизованное опчество не пустят? СЕЙЧАС? ДА ВЫ ЧТО?





А вот какой заголовок даёт «Лента»: «Оправдавший допинг редкими мутациями Устюгов подал апелляцию на лишение медалей Олимпиады». Не «положительный анализ на допинг» - а «допинг», как что-то доказанное. Российское СМИ, прежде с чудовищной настойчивостью называвшее мужчину Хелифа «боксёршей», здесь автоматически встаёт на сторону не российского чемпиона, а международного арбитражного суда.

Страна воюет без трёх месяцев три года. Западные партнёры уже показали всё, что могли показать, - что ещё не показали, о том уже заявили. Западные ракеты летят на территорию России (даже на международно признанную территорию), военные западных стран заходят в том числе на территорию Курской области, запад финансирует продолжающееся истребление российских граждан, и явно не без западного участия совершён подрыв нашего великолепного и дорогостоящего газопровода. А вы боитесь разойтись во взглядах на чистый спорт с ВАДА и Спортивным арбитражным судом? Чтобы что? Чтобы продолжали допускать на соревнования в нейтральном статусе? Серьёзно? И вы не рабы, да?

В конечном итоге, всё упирается в одно: ведёт страна войну за выживание или не ведёт? Война страны за выживание - это высокая материя, она требует единства, цельности, устремлённости всей нации. Государство требует этого от солдат, которые рискуют жизнью, - и оно имеет моральное право это требовать в том именно случае, если за этим стоит высокий смысл. Тогда почему оно не требует этого от людей, которые рискуют несравненно меньшим? Как можно позволять себе такое высокомерие, какое позволила Роднина? И сколько можно делать вид, что хотя где-то у нас борьба не на жизнь, а на смерть, зато где-то ничего особенного не поменялось, "надо просто соблюдать правила ВАДА, и будет чистый спорт"?