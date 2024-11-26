 

На 101-м году жизни скончалась Бранденбургская регулировщица

 

На 101 году жизни скончалась Мария Лиманская - ветеран Великой Отечественной войны, ставшая всемирно известной благодаря фотографии Евгения Халдея: за неделю до Победы молодая девушка у Бранденбургских ворот направляет проезжающие автомобили.

Мария Филипповна Лиманская в 18 лет ушла на фронт, сначала шила одежду солдатам, потом стала регулировщицей. Под Батайском Ростовской области, находясь под вражеским огнём, регулировала движение войск на переправе через Дон. Участвовала в Сталинградской битве, освобождении Симферополя, Белоруссии и Польши, дошла до Берлина, где и сделана знаменитая фотография.

Родилась 12 апреля 1924 года. С 1994 года жила в селе Звонарёвка Марксовского района Саратовской области.


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