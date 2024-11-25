 

Новый встроенный ИИ в айфонах может отслеживать банковскую информацию пользователей; появилась новая схема мошенничества на "Госуслугах"

 

Эксперт по защите конфиденциальности в интернете предупредил пользователей о новой функции искусственного интеллекта "Эпл". Apple Intelligence, выпущенная в прошлом месяце, встроена в операционную систему, что позволяет извлекать информацию из приложений и выполнять действия внутри них. ИИ узнаёт, как люди используют свои банковские и финансовые приложения. В настройках есть скрытая функция "отключить", которая доступна в Apple Intelligence и Siri. Автоматически включается функция "Учиться с помощью этого приложения", которую эксперт настоятельно рекомендует отключить, как и опции "Предлагать приложение" и "Предлагать уведомления". Это же можно сделать для приложений для здоровья и фитнеса, иначе Apple Intelligence получит доступ к личной информации. 

 

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с порталом «Госуслуги». Злоумышленники присылают электронное письмо или СМС, в котором сообщается о попытке входа в аккаунт на портале. В этом же сообщении человека просят позвонить по указанному номеру телефона. Во время телефонного разговора мошенники представляются службой поддержки «Госуслуг». После того, как пользователь выполняет все рекомендации злоумышленников, он теряет доступ к своему аккаунту на «Госуслугах». «После этого на жертву оформляют миллионные кредиты. Будьте бдительны и предупредите родных и близких!» — говорится в сообщении МВД.



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