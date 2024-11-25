Австрия стала первой европейской страной, не заплатившей Газпрому за уже полученный газ

«Газпром» остановил поставки газа в Австрию после того, как австрийская корпорация OMV забрала российский газ для покрытия решения международного арбитража, присудившего ей выплату компенсации в размере 230 миллионов евро за недопоставки газа в 2022 году (в 2023 году поставки выровнялись). Это первый случай, когда европейский покупатель не заплатил за уже полученный газ. Российская сторона

Близкий к OMV источник объяснил, что таким образом компания воспользовалась последней возможностью истребовать деньги с «Газпрома» до момента, когда транзит газа через Украину с 1 января 2025 года остановится.

