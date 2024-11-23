Вышел снятый на народные средства документальный фильм "У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца"

22 ноября в онлайн-кинотеатрах Wink, Kion, Kinodrom вышла документальная тетралогия "У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца" - первый документальный фильм про СВО на отечественных онлайн-платформах. Он снят полностью на народные средства.

"Съемочная группа во главе с режиссёром Максимом Фадеевым идёт со штурмовиками в самое пекло. На расстоянии ближнего боя камеры фиксируют прорыв к центру (об этом в первом фильме), операцию по спасению пропавших во время штурма больницы товарищей (второй фильм), заход одной из групп батальона в тыл ВСУ через минное поле и последовавший за этим выход к Азовскому морю, что позволило отрезать противника от подкреплений (третий фильм). И наконец, четвертая часть фильма - о том, что происходило на подступах к "Азовстали".

"Съемочная группа во главе с режиссёром Максимом Фадеевым идёт со штурмовиками в самое пекло. На расстоянии ближнего боя камеры фиксируют прорыв к центру (об этом в первом фильме), операцию по спасению пропавших во время штурма больницы товарищей (второй фильм), заход одной из групп батальона в тыл ВСУ через минное поле и последовавший за этим выход к Азовскому морю, что позволило отрезать противника от подкреплений (третий фильм). И наконец, четвертая часть фильма - о том, что происходило на подступах к "Азовстали".

Тетралогия "У края бездны" готовилась семь долгих лет. История фильма началась с 2017 года, когда Белоус и Фадеев снимали кадры времен "минских соглашений". Перемирие было лишь на бумаге - киевский режим нарушал его регулярно, и снятые тогда кадры вошли в фильм.

"Увы, не все герои дойдут до конца фильма живыми. А весть о смерти главного героя фильма - штурмовика Ромы "Воробья" - пришла во время итогового монтажа картины. Но так называемую черновую сборку "Воробей" все же успел посмотреть и прислал режиссеру сообщение, в котором были такие слова: "Если останемся живы, самое главное будет - показать миру, что такое война, никогда не дать забыть про подвиги обычных парнишек со двора и не допустить таких же жертв в других городах".





Режиссер Максим Фадеев родом из Славянска и вёл съёмки донбасских событий с 2014 года. Он говорит: "Осенью 14-го года во время боев за донецкий аэропорт я познакомился с ребятами из батальона "Сомали" - совершенно безбашенными пацанами, таких можно встретить только в шахтерских поселках Донбасса. Все эти годы они часто становились героями моих съемок на передовой. Во время сражения за Мариуполь молодой офицер с позывным "Воробей" и бойцы первой ротно-тактической группы батальона "Сомали" стали моими проводниками и ангелами-хранителями. Рыжеволосому донецкому мальчишке Роману Воробьеву и его пацанам посвящается этот фильм".





Вячеслав Бутусов, музыкант, композитор: - "У края бездны" - это просто самая мощная в мире документалка о событиях 2022 года. Просто примите этот факт как данность. Война глазами штурмовой группы, снятая человеком, который шел прямо в боевых порядках. Никакого навязывания позиции, никакой политики, никакого дешевого морализаторства. Прямой репортаж из ада. Два часа вы смотрите на взятие Мариуполя глазами тех, кто его брал. Тут не будет озабоченной физиономии военкора, не будет попыток красиво встать ради хорошего кадра. Два часа бесценной в своей бескомпромиссности чудовищной реальности. Не вздумайте этот фильм пропустить. Такое сейчас крайне редко кто делает. Алексей "Лексус" Столяров, пранкер, телеведущий: - "Оскаровский уровень" - нынче ругательство, но это правда оскаровский уровень, каким он был раньше. Операторская работа (помимо самого Фадеева, также Сергей Белоус), монтаж, звук, музыка, цветопередача - все на очень высоком уровне, включая такие номинации, на которые всем плевать, типа "лучший монтаж звуковых эффектов". Сергей Зайцев, кинорежиссер, директор киностудии "Русский путь": - Фильм - стержень. Нет такого металла, но есть такие люди. Без специй хроника. Острые кадры, пронзительные сцены. Режиссер продолжает традиции фронтовых операторов Великой Отечественной. Не подвергая опасности других, полностью возложив ответственность на себя, автор встал плечом к плечу с героями штурма Мариуполя. Зритель до дрожи в ногах ощущает присутствие в местах боевой славы Русского солдата.



