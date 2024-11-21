Бывшего вице-губернатора Петербурга приговорили к 13 годам за кражу 3 млрд рублей

Суд приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего вице-губернатора Петербурга Владимира Лавленцева за хищения на строительных подрядах порядка трёх миллиардов рублей. Чиновник признан виновным в совершении четырех эпизодов растраты и мошенничестве, с него взысканы 2,685 миллиарда рублей. Второй фигурант дела - бывший гендиректор «СКА Арены» Игорь Забиран - осуждён на 7,5 года колонии со штрафом в 54 миллиона рублей.

Летом 2023 года Мещанский районный суд Москвы поместил Лавленцева под домашний арест. Он занимал должность вице-губернатора Петербурга с мая 2013-го по октябрь 2014 года, курировал вопросы городского хозяйства, жилищной политики, ЖКХ, благоустройства и энергетики. С 2015 по 2018 год Лавленцев был главным федеральным инспектором по Москве аппарата полпреда президента в ЦФО, а в октябре 2020 года стал генеральным директором компании "Стройтрансгаз".



