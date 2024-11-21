В Ростове-на-Дону мигрант-наркоман жестоко избил врача, ФНС проверит недоплаченные мигрантами налоги

В Ростове-на-Дону наркоман из Армении жестоко избил
врача-токсиколога Олесю Горину. Нападавший поступил в медучреждение с токсическим отравлением кислотами. Он повалил врача на пол и начал избивать: нанёс не менее 15 ударов металлическим поручнем от кровати, осколком стекла порезал ей шею. Женщину госпитализировали. В отношении наркомана из Армении возбуждено уголовное дело.
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