 

В Ростове-на-Дону мигрант-наркоман жестоко избил врача, ФНС проверит недоплаченные мигрантами налоги

В Ростове-на-Дону наркоман из Армении жестоко избил врача-токсиколога Олесю Горину. Нападавший поступил в медучреждение с токсическим отравлением кислотами. Он повалил врача на пол и начал избивать: нанёс не менее 15 ударов металлическим поручнем от кровати, осколком стекла порезал ей шею. Женщину госпитализировали. В отношении наркомана из Армении возбуждено уголовное дело.
В Москве мигрант из Узбекистана пойдёт под суд за насильственные действия сексуального характера в отношении двух малолетних девочек в лифте.
В Тюмени подросток-мигрант сломал нос мальчику, младше него на три года.
Жительница Казани заключила фиктивные договоры на осуществление трудовой деятельности, а также аренду жилья с более чем 1 828 иностранными гражданами, которые в действительности не работали в этой компании и не проживали по адресам.
Также в Казани новый россиянин из Средней Азии пропагандировал терроризм в интернете.
Федеральная налоговая служба собралась оценить объём недоплаченных мигрантами налогов. Глава ведомства Даниил Егоров считает «вполне вероятным», что объём недоплат в этой сфере окажется большим.

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