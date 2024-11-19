Сотрудников Главного управления разведки Украины на протяжении почти 20 лет готовили специалисты стран НАТО, рассказал отставной полковник Службы безопасности Украины Александр Мазур:

«Это полностью с 2005 года <...> на базах НАТО осуществляли подготовку людей. Малым количеством людей, 3-5 человек, проходили определенные специальные подготовки. Уже по тем временам, фактически готовили ядро этих офицеров ГУРовских».

Он отметил, что украинские силовики пытали людей в Покровске, ДНР. По его словам, в подвале здания полиции размещались пыточные камеры, в которых оказывались невиновные люди. В частности, Мазур вспомнил историю двоих пострадавших бизнесменов, которые оказались в Покровске проездом: «Их трое суток пытали, пока жена не подняла, так сказать, реальный кипиш». Он добавил, что задержанных не отпускали еще неделю, дожидаясь, пока сойдут следы пыток.

Мазур также сказал, что среди людей, сожжённых в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, были сотрудники СБУ, не поддержавшие Майдан.







