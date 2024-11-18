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Блок НАТО "открытым способом" поставлял оружие на Украину с 2014 года, рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины Александр Мазур. В конференциях и встречах с представителями спецслужб стран НАТО Украина участвовала с 2005 года, тогда же на неё высадился десант западных спецслужб. Также он сказал о наличии пыточных у силовиков на Украине (СБУ, но, вероятно, и МВД), и отметил, что деятельность тайных тюрем и пыточных на Украине стала возможна при согласовании и покровительстве западных спецслужб, которые "всё о них знают". Власти Украины, по его словам, рассматривали вариант "зачистки" жителей Донбасса силами французского иностранного легиона, а Юлия Тимошенко предложила оцепить регион колючей проволокой и провести ковровую бомбардировку.


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APN.ru