еятельность тайных тюрем и пыточных на Украине

стала возможна при согласовании и покровительстве западных спецслужб, которые "всё о них знают".

рассматривали вариант "зачистки" жителей Донбасса силами французского иностранного легиона, а Юлия Тимошенко предложила оцепить регион колючей проволокой и провести ковровую бомбардировку.