 

В России создаётся Лаборатория праздников

 

Лабораторию государственных праздников создадут на базе Минкультуры РФ, целью её будет "формирование единого концептуального подхода к проведению государственных праздников на базе общего опыта". В перечень прорабатываемых праздников могут войти только праздники из числа официальных государственных праздников РФ.

В состав лаборатории государственных праздников войдут представители федеральных органов исполнительной власти, среди которых Минкультуры, Минобрнауки, Минпросвещения, Минтруда, Россотрудничество, а также эксперты в сфере культуры и просвещения, представители общественных институций, медиаменеджеры и представители творческих индустрий, государственных корпораций, историки, политологи, социологи.

Предполагается, что все эксперты войдут в состав лаборатории государственных праздников на безвозмездной основе.

Среди основных задач лаборатории - формирование единого подхода к празднованию, проведение исследований и т.п.

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APN.ru