 

В Подмосковье мигранты избили полковника МВД; мигрант вытащил из машины покалеченного бойца СВО и прыгнул ему на больную ногу

Вечером 15 ноября мигранты из Средней Азии напали на руководителя подразделения Главного управления собственной безопасности МВД, отвечающего за борьбу с коррупцией в центральном аппарате. Полковник вернулся домой на служебном транспорте, на улице он сделал замечание группе людей, распивавших алкоголь и нарушавших общественный порядок. Мигранты толпой набросились на полицейского. Он и водитель получили серьезные травмы. Преступники скрылись. Возбуждено уголовное дело, нападавшие разыскиваются. 

 

В подмосковном Солнечногорске задержан таксист, который выкинул из машины ставшего инвалидом после специальной военной операции мужчину. Задержанный — уроженец иностранного государства. Он напал на своего пассажира, у которого были ампутированы пальцы правой ноги. Таксист выбросил его костыли из автомобиля, а затем вытолкнул его с заднего пассажирского сидения. После этого он прыгнул на повреждённую ногу пострадавшего и уехал. В результате потерпевшего госпитализировали. 


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