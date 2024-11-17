В Подмосковье мигранты избили полковника МВД; мигрант вытащил из машины покалеченного бойца СВО и прыгнул ему на больную ногу

В подмосковном Солнечногорске задержан таксист, который выкинул из машины ставшего инвалидом после специальной военной операции мужчину. Задержанный — уроженец иностранного государства. Он напал на своего пассажира, у которого были ампутированы пальцы правой ноги. Таксист выбросил его костыли из автомобиля, а затем вытолкнул его с заднего пассажирского сидения. После этого он прыгнул на повреждённую ногу пострадавшего и уехал. В результате потерпевшего госпитализировали.