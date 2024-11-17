В Подмосковье мигранты избили полковника МВД; мигрант вытащил из машины покалеченного бойца СВО и прыгнул ему на больную ногу

Вечером 15 ноября мигранты из Средней Азии напали
на руководителя подразделения Главного управления собственной безопасности МВД, отвечающего за борьбу с коррупцией в центральном аппарате. Полковник вернулся домой на служебном транспорте, на улице он сделал замечание группе людей, распивавших алкоголь и нарушавших общественный порядок. Мигранты толпой набросились на полицейского. Он и водитель получили серьезные травмы. Преступники скрылись. Возбуждено уголовное дело, нападавшие разыскиваются.
В подмосковном Солнечногорске задержан таксист, который выкинул из машины ставшего инвалидом после специальной военной операции мужчину. Задержанный — уроженец иностранного государства. Он напал на своего пассажира, у которого были ампутированы пальцы правой ноги. Таксист выбросил его костыли из автомобиля, а затем вытолкнул его с заднего пассажирского сидения. После этого он прыгнул на повреждённую ногу пострадавшего и уехал. В результате потерпевшего госпитализировали.