Жители села Курской области, которое было захвачено ВСУ, обратились к Путину

Видеообращение, адресованное президенту, опубликовали жители села Ольговка Кореневского района. Они рассказали, что у них не хватает денег на аренду жилья, их не пускают с детьми, за работу платят копейки, сертификаты на приобретение жилья не выдаются. По словам жителей Ольговки, они сейчас живут "как в аду".

- Уважаемый президент нашей великой и могучей страны. Владимир Владимирович к вам обращаются жители села Ольговка Кореневского района.

6 августа 24 года наша жизнь разделилась на до и после. В тот день наше село жило обычной жизнью, солнечное утро, десятки людей спешат на работу, кто в поле, кто в магазин, молодые мамы ведут детей в садик, рядом школа. У нас в селе всегда была суета, по улицам села ездили машины и автобусы, а вдоль дорог стояли дома. Практически не было пустых и заброшенных домов. И что теперь?

Смотришь на село как картинку из фильма ужасов: центр села был очень красивый, в любое время года берёзы радовали глаз, и сейчас эти берёзы лежат обгоревшие, дорога вся в ямах. Мы остались бомжами. Мы часто слышим от людей: славу Богу, мы живы. Но нет, живы не все.

Некоторые наши односельчане погибли, кто пропал без вести, так как эвакуации не было объявлено и не все успели выехать. Кто-то остался, потому что думали, что это все на 2-3 дня, а теперь судьба этих людей неизвестна.

Мы лишились всего: дома, земли, машин, хозяйства. Нас выгнали как котят. Теперь нам приходится жить на съёмном жилье, в ПВР. Цены за аренду жилья очень высокие. Нам не хватит финансов там жить, с трудоустройством есть проблемы.

Не все рады нам, беженцам, и многие просто отказываются или предлагают работу за копейки. Квартиры сдают не всем, во многих объявлениях указано, что сдают квартиры семьям без детей и животных. А куда мы должны их деть? Сдать в приют?

Сейчас объявили о выплатах за съем жилья, но положены они не всем. Выплаты, которые мы получили, многие уже потратили, потому что надо одеться, обуться, купить лекарств, чем-то надо кормить семью.

Пишут, что на строительство наших сел и домов потребуется 5 лет. А что делать нам эти 5 лет, как жить? Многие пенсионеры нашего села уверены, что не доживут до этого момента. И некоторые уже умерли.

Как нам жить эти 5 лет? У нас все осталось там, на родине. Кто нам за это все возместит? Ведь мы на все зарабатывали, экономили, а теперь оказывается, что это выплаты не положены. Как же так? И мы не можем с этим смириться и не хотим этого делать.

Уважаемый Владимир Владимирович Путин, услышьте нас наконец, помогите всем жителям при границы вернуться в ту жизнь, которая была у нас до 6 августа. Дайте жителям приграничные сертификаты на постройку или на приобретение уже готового жилья. Мы не согласны на постройку типовых домов. Нам не нужны эти карточные домики.

Почему нас никто до сих пор не слышит уже 3 месяца? Мы живём как в аду. Куда обращаться, где нам найти своё спасение?