 

Путин сказал, что можно называться русским независимо от национальности; Песков высказался о базе дронов у границ РФ

 

Любой житель и гражданин РФ, независимо от национальности, может сказать «я русский», заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодном заседании клуба "Валдай". "Так мог бы ответить представитель любого этноса Российской Федерации сегодня. И из Поволжья, я сейчас не хочу какого-то конкретно называть, потому что всех не перечислить, у нас 190 этносов" - сказал президент РФ. Также Путин заявил о необходимости "создать условия для долгосрочного урегулирования и чтобы Украина, в конце концов, стала независимым, суверенным государством. А не была инструментом в руках третьих стран и не использовалась в их интересах". По его мнению, нужно "создать благоприятные условия для восстановления отношений, сотрудничества будущего в интересах двух народов, которые, безусловно, являются братскими".


Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о появлении базы разведывательных дронов в Финляндии у границы с РФ: 

 

 

"Надо проверять... Если вы помните заявления <...> в момент, когда они вступали в НАТО, они говорили, что Финляндия не будет у себя размещать никакие элементы военной инфраструктуры вблизи наших границ".


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