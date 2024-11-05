 

Менее трети разрешений на работу в РФ получают высококвалифицированные специалисты, в Узбекистане участника СВО приговорили к 5 годам

 

За первые девять месяцев 2024 года в России выдано 120,2 тысячи разрешений на работу для мигрантов, что на 41% больше, чем годом ранее. При этом немного сократилось количество выдач патентов с 1,7 миллиона (на прошлый сентябрь) до 1,6 миллиона. Разрешение на работу требуется для граждан стран, у которых с Россией установлен визовый режим, а патент — для стран с безвизовым режимом (граждане государств ЕАЭС имеют право работать в РФ на тех же основаниях, что и россияне). Из общего числа оформивших разрешение на работу менее трети (34,9 тысячи) являются высококвалифицированными специалистами.  

 

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что чиновники, которые должны были оградить Россию от нелегальной миграции, нередко "возглавляли коммерческую нелегальную миграцию":

«По результатам проверки, проведенной рабочей группой Госдумы под руководством Ирины Яровой, было выявлено значительное количество нарушений, связанных с нелегальной миграцией. В большинстве своем то, что представляет для нас большую опасность, — это именно нелегальная миграция, в основе которой лежит коррупция. Зачастую те чиновники, которые должны были оградить Россию от нелегальной миграции, на деле возглавили коммерческую нелегальную миграцию, когда по поддельным документам в нашу страну заезжало много мигрантов, которые даже не сдавали экзамен по русскому языку».

 

В Узбекистане гражданина страны приговорили к пяти годам колонии за участие в СВО на стороне ВС РФ.


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