Удивительное обращение Маргариты Стерн





Вы уже заметили, как стремительно теряют лучших своих представителей самопровозглашённые войска всего светлого и хорошего? Со скоростью сорвавшихся с цепи событий. Не успеваешь засчитать и рассказать другому. То там кого-то прорвало правдой-маткой, то здесь у кого-то пелена с бельма упала. Получается живенько и интересно. Встаёшь с утра и сразу гадаешь на новостях: кто сегодня выдаст новую порцию разоблачений и подвергнется за это жёсткому остракизму со стороны своих непримиримых союзников.





То "хорошие русские в изгнании" друг друга покусают, выясняя, кто румяней и белее, а у кого до сих пор не атрофировались имперские слабостии упрямо теплятся под лоском рукопожатного прогрессизма имперские амбиции.





То хорошие французы, вдруг, сломаются на безупречном телеканале и выдадут в прямой эфир такие голые истины, непостижимые европейскому уму, накрепко заговорённому политкорректностью, что только охнешь, да осядешь, с присказкой: "началосссь?!."





На днях, например, философ, публицист и политик, Люк Ферри, побывавший в своё время даже министром национального образования и научных исследований, вдруг, психанул и успел наговорить скандального про святых и безгрешных защитников демократии по евро-периметру: и про 15 тысяч убитых Украиной на Донбассе, задолго до начала "путинской агрессии". И про лучшую в мире коррупцию. И про лучшую в мире историю, как в анекдоте, c "самыми большими микросхемами" - от древнейшего антисемитизма, до новейшего фашизма и нацизма, который сегодня так незамутнённо демонстрируют *"азовцы" и другие "солдаты вашей и нашей свободы", на полях сражений наспех канонизированной Украины.





Самое удивительное, что его даже не прерывали, а, наоборот, удручённо кивали и поддакивали. И теперь, лиха беда начало, такое вот, нагое, фигой «русской агрессии» не прикрытое на центральном французском телевидении случается чуть не ежедневно, не успеваешь переключать.





И в Америке не слаще: известная журналистка Мегин Келли тоже расслабилась и попросила "заткнуться" вечно ущемлённых непосильным капиталом чернокожих представительниц политики, шоу-бизнесса и по-совместительству "настоящей демократии", Мишель Обаму и Опру Уинфри. Прекратите ныть и обвинять в расизме эту страну, сказала Келли и перечислила, навскидку, несколько громоздких "пожитков" обаминого семейства, из области недвижимости и земельных владений. Само собой, нажитых непосильным трудом, при отчаянном противодействии белых супрематистов.





Эта страна всё вам дала, сказала Келли. И ни в чём вам не помешала. Хватит вечно жаловаться и пенять на белых, которые уже вдохнуть не смеют, без вашего специального одобрения. В Америке тоже сейчас живенько и интересно, демократия бурлит и плещется, похлеще иных прочих цирков, с конями и томагавками. Завсегдатай светлого и хорошего, актёр Де Ниро назвал Трампа нацистом. А по определению плохой парень, Мел Гибсон заявил, что коэффициент интеллекта Камалы Харрис - точь в точь, как у фонарного столба.





И так далее. Что ни день, то новый номер. Европа таращится и ожидает кульминации.

В самой Европе тоже не заскучаешь. Переосмысляющие суровую действительность персоналии всё более яркиe и менее робкие. Прут гурьбой, изо всех щелей.

«Крайним», но явно не последним на сегодня стало громоподобное обращение в "консервативную веру" (а некоторые говорят, и в христианскую...) самой известной из лидеров чуть было не забытой организации ***ФЕМЕН, Маргариты Стерн.





Она сначала, как все её соратницы, кричала и привечала украинских "голосистых" феменок, пиливших кресты и испражнявшихся на площадях, стучала в колокола и показывала разрисованные титьки посетителям Нотр-Дама, устраивала "перформансы", акции и инсталляции "в защиту всех свобод".





А потом, вдруг, в соавторстве с другой активисткой-феминисткой, написала книгу **«Трансмания», где на тщательно собранном и проанализированном материале раскрыла и показала все психологические и физиологические девиации транс-идеологии, с их катастрофичными непоправимыми последствиями.





И вот тут действительно началось. Маргариту и её соавтора (ку? или не ку?..), Дору Муто, обвинили в отступичестве от светлых идеалов, в ереси пещерного консерватизма, в поддержке сил мрака и продвижении идей трансфобии, гомофобии, расизма, фашизма, колониализма и католицизма. Рекламные афиши с книгой, оповещающие почти принявший транс-идеологию народ об опасностях необратимых процессов, связанных с "транс"-переходами человеческой личности и тела в «новый мир» срывали, замазывали оскорбительными надписями и откровенными угрозами. Вообще, угрозы пошли гейзером. Фонтаном. Столбом. С интеллектуальным коэффициентом Камалы Харрис.





Прогрессивный мир почуял опасность свободе всех свобод: сначала вы отвратите людей от смены пола, убедив их лечиться и поститься, если что не так, а там, глядишь, и до отмены обязательных абортариев и добровольных колумбариев дело дойдёт!





Традиционно левые профсоюзы общественного транспорта отказались размещать афиши с книгой на станциях метро, вокзалах и остановках пригородных поездов. Лидеры профсоюзов сами книгу не читали (им некогда), но честно сообщили, что им «сказали, о чём там пишется», им напели, как мотив Карузо Рабиновичу, и они точно против, потому что это гомофобия и пропаганда консерватизма, а профcоюзам, как известно, нужен прогресс и соц.революция, любой ценой.





Одним словом, пошёл процесс, пресса заскандалила, тема зазвучала.





Сама Маргарита не стала дожидаться перетонита и записала видео-обращение, чтоб прояснить свою позицию, без обиняков и недомолвок. Дословно:





«Я была активисткой ***ФЕМЕН, с 2012 по 2015г. Всё это время, я участвовала во множестве акций, направленных против католической Церкви. В том числе, во время кампании в защиту ****однополых браков. Это было 11 лет назад. Сегодня, мои убеждения и мои восприятия прошли эволюцию и изменились. Я объясню вам, почему я хочу принести мои извинения католикам.





Скоро будет 5 лет, как я выражаю своё несогласие и протест против транс-идеологии. Сначала, я занималась активизмом против так называемых базовых понятий. Таких, как присутствие транс-мужчин в женском спорте.





Затем, я глубже изучила этот сюжет и поняла, что, кроме опасности для женщин и детей, транс-идеология представляет собой угрозу цивилизации. Транс-идеология ничего не создаёт. Только разрушает. Она проповедует разрушение человеческого тела, неуважение ко всему живому. Отмену разницы между женщинами и мужчинами. Разрушение наших врождённых качеств. И ещё: есть вещи, над которыми мы не властны. Те колокольни, которые возвышаются над нами и создают наш звуковой фон. Величие церковных зданий. Восхищение, когда вы входите внутрь храмов. И вера практикующих эту религию. Мне очень жаль, что я всё это когда-то пыталась растоптать.»©





Вот такой неожиданный выход на арену, где с некоторых пор кроме привычных клоунов, стали появляться настоящие гладиаторы, ввергающие ошарашенную публику в ступор и надежду на продолжение спектакля, одновременно.





Порядку ради, следует уточнить, какие именно реакции вызвало появление книги, наглядно демонстрирующей настоящую опасность истерично навязываемой человечеству ****транс-идеологии и сразу вслед за этим, внезапное обращение Маргариты Стерн.





Светочь прогресса и добра, антифашистский сайт «Paris Luttes Info» открытым текстом призвал «раздробить головы авторкам»:





«Мы не противостоим ****трансфобам и фашистам в весёлом мире идейных дебатов и не дискутируем с ними в медиа-пространстве: мы физически яростно будем бороться с самим их существованием (так!)... Это можно сделать только силой и насилием, так, чтобы лопнули их головы. Для этой цели хорошо подойдёт дубинка размером с телескоп...»©





И далее, там же, на ту же тему: «Мы будем разбираться с ними холодным оружием и взрывчаткой». Это дословно.





Если вы думаете, что подобное пропечатанное высказывание было квалифицированно самым справедливым судом в мире, как призыв к насилию, вы чистый и наивный человек. "Призывом к насилию" в наши дни считается исключительно обыкновенная неприглядная правда, компрометирующая левые идеологии. Всё остальное - ошибки молодости и заблуждения романтиков-трансвеститов.





Tакие борцы за свободу левых идеологий защищают сегодня в Европе всё светлое и хорошее и правят бал в европейских университетах, куда категорически не допустили авторов «Трансмании», для обсуждения темы транс-идеологий со студентами, «во избежание беспорядков, чреватых членовредительством». Борцы за свободу правильных идеологий искренне считают, что свобода слова и дискуссии должна быть «кого надо свобода». А не вот это вот всё.





Обе активистки-феминистки теперь получают прямые угрозы расправы, со всех фронтов и живут «в подполье», под охраной полиции.





А на сцены и экраны так и недостроенного "нового мира", на смену давно не смешным клоунам иочень неловким эквилибристам, выходят всё новые и новые гладиаторы, всё более яркиe и менее робкие. Можно сказать, прут гурьбой, изо всех щелей. Скоро ни клинков, ни взрывчатки не напасёшься.





Равно как и дубинок, размером с телескоп.





* Украинский полк «Азов» (запрещен и признан террористическим в РФ) внесен Росфинмониторингом в перечень террористических и экстремистских организаций.

** В РФ в законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» принята статья 45.1 «Запрет смены пола человека».

***организация женского движения FEMEN запрещена в России

****«международное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским изапрещено) и внесено в перечень террористических и экстремистских организаций.