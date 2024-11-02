 

Российские детали для дронов в 5-8 раз дороже китайских

 

Комплектующие для дронов российского производства (из отечественного сырья и компонентов) в настоящее время обходятся в пять-восемь раз дороже китайских, заявил председатель правления Консорциума робототехники, исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров. По его словам, в настоящее время полностью свои в России только 40% комплектующих для беспилотных авиационных систем, ещё около 40 процентов локализованы частично, а 20 процентов производить самостоятельно невозможно, Дудоров объяснил проблему с ними «технологическими или компонентными сложностями». Также на развитии отрасли сказывается нехватка квалифицированных кадров, материалов для производства и четкого гарантированного спроса.

Для выравнивания цены с китайским производством российским предприятиям нужен гарантированный заказ на ключевые комплектующие в объеме 100-120 тысяч единиц в год, но спрос находится на несравнимо меньшем уровне. Например, двигатель производства КНР обходится в 2-5 тысяч рублей, а российский — в 15-30 тысяч.


Ранее сообщалось, что продажи российской дорожно-строительной техники упали на 4,5% за первые три квартала года из-за того, что отрасль не может выдержать конкуренцию с китайскими производителями.


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APN.ru