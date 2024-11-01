Олег Царёв рассказал о цыганских практиках, Дмитрий Медведев - о "безобразном поведении" отдельных мигрантов

ыгане при рождении ребёнка оформляли его в нескольких регионах под разными именами, записывая на разных родителей.

Таким образом на одного ребенка получались сразу от двух до пяти свидетельств о рождении в разных регионах, причём фамилия в каждом значилась своя. По этим свидетельствам о рождении потом получались паспорта, и один человек имел несколько паспортов.

Он мог совершить уголовное преступление в одном районе, переехать в другую область и жить под другим именем. О том, что человек в розыске, никто не знал, он мог брать кредиты и т.д. К

огда уголовные дела всё-таки возбуждались, цыганская община согласованно принимала решение, кого выдать в качестве преступника. Это могли быть беременные женщины или дети. В Коркине Челябинской области в убийстве таксистки Елены Сарафановой обвиняется глухонемой цыганский подросток, которому не исполнилось семнадцати лет (по другим сведениям - исполнилось семнадцать).

Политик Олег Царев рассказал , что, живя на Украине, отмечал, что зачастую ц

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что необходимо препятствовать организации замкнутых этнических анклавов в России, где создается благодатная почва для распространения экстремизма и терроризма, по его словам, "это настоятельный запрос общества. По данным ВЦИОМ, за так называемое ужесточение миграционной политики выступает 70% наших граждан. Люди устали от примеров безобразного поведения отдельных представителей мигрантских кругов, отдельных представителей мигрантов. Этому нужно положить конец".

"Мы должны точно знать, кто и зачем к нам прибыл, где он работает и живет, готов ли интегрироваться в российское общество, должны препятствовать образованию замкнутых этнических анклавов, которые создают благодатную почву для распространения экстремизма и терроризма, не допускать, чтобы членов мигрантских общин в своих целях обрабатывали иностранные спецслужбы и просто международный терроризм".