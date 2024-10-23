«Синие киты»* готовят России «день пограничника»

После вторжения ВСУ на Курщину звучит вопрос: почему на этот раз противник не выставляет вперёд «легионеров»-перебежчиков «за нашу и вашу свободу»? Хотя из того, что трубит укропропаганда, ясно: среди задач атаки – подрыв доверия (и так далеко не стопроцентного) к российскому государству, провоцирование беспорядков и мятежей. Тот же дальний умысел был у назначенной на март 2022 г. операции ВСУ по захвату Донецка и Луганска, упреждённой началом СВО.





Дело, вероятно, в том, что во вражеских штабах убедились: «соевый легион» выруси – запал без гранаты. «Бело-сине-белой» перелётной оппозиции как бы не больше в восточноевропейских столицах, чем в российских. Наличие на Западе такого сорта «легионеров» является для спецслужбистского болота кормушкой, а для умного врага – способом убедить российские власти, будто мятеж в тылу готовится под флагами совсем не тех цветов, что к тому предназначены. Ради этого мятежа хитро насаждаются апатия, безумие, ненависть и паника. Ведь и блицкриг-2022 готовился с расчётом, что при новостях о гибели Донбасса и виде потока беженцев поднимутся не столько друзья Украины, сколько разъярённые «большой сдачей» люди с идейным сумбуром в головах.





Мы-то помним, как за месяц до начала СВО, на фоне «покатушек» в Белоруссии, британских угроз «повторить Крымскую войну» и отвлекающих шуток российских синоптиков (что «rasstupitsa» наступает не на украинских дорогах, а европейских головах), поднялась «движуха» за продавливание на Лубянку «железного Феликса». Причём немалая часть агитаторов объясняла простодушно, что возвращение станет стартом «перестройки наоборот», началом конца «капитализма», легальности несоветских взглядов и вообще нынешнего российского строя… Я-то помню, как месяца за два до СВО прошла информация: ЕСТЬ МНЕНИЕ, что нужно ставить заслон распространению в российских силовых структурах неоязычества... Потенциальные бойцы «второго фронта ВСУ» и не ведают, что распаляются по планам заграничных гуманитариев в штатском, а не за «советскую» (или «славянскую») родину.





С весны я не раз принимался за сей текст, меняя зачины. Тревожные поводы обновлялись еженедельно: атаки ВСУ «под выборы», покушения на политиков, трагедия «Крокуса», наводнения, приговоры диверсантам и провокаторам…





Но достаточно было в Москве приглядеться к кучкам ходоков, что околачивались вокруг приёмных АП, Генпрокуратуры, ФСБ, минпроса... Обычно петиции не приносят вдесятером, а выйдя из дверей, не топчутся по полчаса, записывая видео. (Помню, с сотрудникам РАН мы в 2013-м протестовали против радикальных планов реформы Академии, стояли у Думы, фотографировались у минобрнауки. Но когда бредут из АП то в ФСБ, то в «Спортлото» – что-то тут не то!)





Лица ходоков, сероватые, обновлялись, а мизансцена повторялась: на отшибе не больше пары мужчинок, остальные – женщины вокруг ажитированных заводил-выдвиженщин. Это походило на знакомые по 90-м ячейки «просветлённых», учившихся открытию чакр и другим перспективным знаниям.





И точно: видео с хождений по Москве публикуются в интернете на каналах, что ведут адепты *Светланы *Лады-Русь (до смены фамилии – *Пеуновой), самарской целительницы, смывшейся из России после обвинений в вымогательстве… *Пеунова строила сеть по той самой схеме: толпа женщин с заметными проблемами, выдвиженщины впереди, мужички поодаль. И не раз пыталась пойти в политику, но её организации признавались экстремистскими, в том числе – за юдофобскую клевету вроде рассказов, будто РФ находится под властью «еврейской секты *Хабад». Отметились пеуновцы в попытках саботировать мобилизацию, в призывах бойкотировать выборы президента.

В отсутствие заочно судимой вождицы её выдвиженщины осваивают перспективные страхи: перед прививками, перед ЕГЭ, перед металлоискателями на входе в школы, перед «цифровизацией» (которую больше всех боятся пишущие слово «цифра» через Ы). *Пеуновки мутили воду во время наводнения в Орске и Оренбурге, обрабатывали страдающих на Белгородчине, вымогали в столичных ведомствах признаний, будто государство само организовало побоище в «Крокусе». Теперь они требуют отправить на СВО «депутатов Госдумы и всех чиновников» (а также судебных приставов, особо ненавистных этой публике).





Всё это гнусно само по себе и требует более резкого вмешательства: для *пеуновцев «лидером народа России» является *Лада-Русь, передающая верным «установки на добро», скорее всего, с территории страны НАТО. В последние недели её призывы «спасать Россию» больше всего похожи на призывы к «майдану». Но если под десятками видео пеуновцев углубиться в тысячи комментариев, очевидно, что оставляют их не только поклонники сомнительной целительницы и её «народных правозащитниц».





У *Пеуновой изрядно подражателей, намеренных или случайных. Немало «народных юристов» спекулирует на болезненных темах коммунальных тарифов, долгов по кредитам и школьного образования, призывая к поведению, которое в суде классифицируется как «злостная неуплата», «злоупотребление правом» или «самоуправство». Иные зарабатывают на курсах, торгуя «секретами» и «тайнами», что настоящие юристы называют «коммерческая система псевдоюридических знаний». И сеть пеуновцев предстаёт лишь частью много большей, члены которой, зовущие себя «пробуждёнными», «проснувшимися», «здравомыслящими» или «осознанными», могут одновременно следовать авторитетам разных лжепророков и неоязыческих подделок, лжеюридическим измышлениям и «альтернативной истории».





За последние годы Россию опутала сетка лжеинтеллектуальных сообществ. (Людей, вещающих, что метро и дома с колоннами остались от «допотопной славянской цивилизации», пересыпающих проклятия «глобалистам» заклинаниями в стиле «Колдуй, баба, колдуй, дед…», не назовёшь приверженцами даже лженауки. Но в основе этого умственного блуда и нравственного распада всё же интеллектуальные спекуляции). Дело тем сложнее, что в эпоху интернета такие сообщества лишь изредка становятся организациями. Обычно это просто масса посетителей сетевой страницы, а то и захожане на многие страницы, часто разной тематики.





Однако умники сходятся мыслями. Паранаучные идеи «новой хронологии», модные ещё в 90-е, к нашим дням переварены псевдославянским неоязычеством, смешавшимся, в свою очередь, с «жёлтыми» мифами о засекреченных глобальных катастрофах и технологиях изобилия. Всё это прекрасно сочетается с культами «убитых глобалистами славянских гениев», от целителя-шарлатана *Левашова до остепенённого историка советской номенклатуры Пыжикова, чьи поклонники путают старообрядцев с язычниками, а с русским патриотизмом – пересказ украинской байки о «Московской орде», не имевшей родства с Киевской Русью.





На российской почве слиплись в одну сектантскую массу ***«граждане СССР» и ***«живые люди». Хотя идеи первых уродливо срисованы у германского движения «бундесбюргеров», не признающих государства ФРГ, а идеи вторых – с американской сектовщúны «суверенов», безграмотно толкующих юридические термины. (Тогда как словечко «пробуждённые», woke, появилось в афроамериканской секте, ныне став самоназванием радужно-цветных либерал-леваков).





Интересен вопрос, кто притащил сии бредовые идеи в Россию, перевёл и приспособил их безумные тезисы – может и просто мошенники, торговавшие «паспортами СССР» и посулами свободы от коммунальных платежей. Но сегодня тысячи осатанелых ***«граждан СССР», уверенных, что «РФ – это торговая компания, зарегистрированная на шельфе», куражатся над работниками Сбербанка и собеса, грозят расстрелами и виселицами судьям и приставам – и не менее социально опасны, чем тихо бормочущие **«…героям слава!». И «мировое правительство» предстаёт в их алчных фантазиях зачастую меньшим злом, чем Россия: оно-де признаёт СССР живым, не то гарантируя «советскому народу» выплату процентов со сказочных богатств, не то само всё оплачивая болезным «по праву Победы 1945 года». Но трудовые пенсионерские миллионы, крадёт, мол, «управляющая колониальная компания РФ», колдуя с «фальшивыми паспортами», «ненастоящим рублём» и платёжками за квартиру, по которым деньги будто бы уходят прямо в западные банки.





Если на киевском майдане-2013 пенсионеры верили в завтрашние «пенсии по 500 евро», то «граждане СССР» пойдут хоть за чёртом, посулящим вернуть волшебные серпасто-молоткастые паспорта и «обеспеченный золотом советский рубль» (якобы до сих пор имеющие огромную ценность и хождение среди «мировой элиты»). Очевидно, что этот монстр порождён смешением старой сказки о «золоте партии», заглохшей веры в ниоткудные богатства финансовых пирамид и новейшего суперсталинистского мифа, согласно коему именем Сталина можно хоть заклинать масонов и джиннов, но вся история СССР после 1953 года состояла сплошь из предательства и утраты тайных сталинских знаний... Обсуждать «советских патриотов» такого пошиба должны уже не политологи с историками советской эпохи, а сектоведы и психиатры.





Но далеко не все «пробуждённые» стары и слабосильны. Среди заводил, кроме «народных юристов», иным из коих светят сроки за мошенничество, заметны мужички, весьма похожие на носителей уголовной идеологии ****«АУЕ» и обрадованные, что можно «отрицать ментов», упрятавшись за озверелым бабьём. А вещающие явно с Украины сетевые подголоски надеются, что участники СВО тоже «проснутся». Оттого-то в интернете мелькают безумные звуковые файлы, где роботы от лица Облсобесбредкомов объявляют «компанию "Российская Федерация” закрытой», и видео о «возрождении советской милиции» с комментами, что из «народного трибунала» вот-вот придут за паспортистками, врачами и учителями.





Знаю, что буду обвинён в «раскалывании общества», но безоглядное поощрение советской ностальгии – словно главной российской традиционной конфессии – давно работает отнюдь не на гражданский мир. Советское мировоззрение, оставшись без опеки ЦК и КГБ, рассыпалось на изуверские толки. «Советские люди» стали материалом, впитывающим идеи русофобской псевдоистории, антигосударственничества, социопатии, податливым для лепки экстремистских сект. Неудивительно, что «гражданка СССР» водит экскурсии по «допотопной Москве» и рассказывает, что у «славян до катастрофы был социализм», а церкви, мол, – это «античные» электростанции, собиравшие бесплатное атмосферное электричество…





Охотники за русскими душами, славяноведы в камуфляже это понимают. Им нужна масса русских, относящихся к настоящему России с ненавистью, к прошлому – с презрением и равнодушием, к будущему – с истерическим суеверным страхом. Даже непомерное восхищение Сталиным или Иваном Грозным используется не только для пропаганды террора, но и чтобы замазать грязью остальные страницы. Супергрознисты вещают про «300 лет романовского ига», суперсталинисты объявляют игом «последние 70 лет» – и валятся в общий котёл к неоязыческой выруси. Много сказано, как переродилось общество былой Советской Украины, изъеденное изуверскими культами. Сейчас такая же «Украина» вызревает в российском тылу. Те, кто расчётливо, по пунктам, отсекая критику, вгоняют зависимых в состояние, близкое к психозу, стремятся даже не «расколоть общество», а превратить его в кашу под руинами государства.

По сути, лжеисторическая «альтернативщина» и псевдосоветское изуверство, пронизанные оккультизмом, – это вариация на тему суицидального *«Синего кита», просто взрослая и коллективная. Помним, несколько лет назад в рунете расплодились сообщества, в которых админы-манипуляторы доводили подростков до самоубийства. Шизоисторики и «народные юристы», уже вовлекшие в свои социопатические секты сотни тысяч, работают на самоубийство нации.





Похоже, «админы» того же сорта, что стоят за чумой телефонного мошенничества, довели до совершенства приёмы, которыми в 90-е работали организаторы финансовых пирамид или пришедшей с Украины секты *«Белое братство». Ныне для тех, кто на вершине пирамиды, целью стало вогнать миллионы в пограничное состояние психики. Лучше всего – в параноидный бред инсценировки, чтобы не зазорно стало кидаться на любых ближних, исполняющих свою должность и не желающих государству гибели. Сделать сотни тысяч буйными, социально опасными психопатами, гордыми своим антиобщественным поведением. Примеров такого уже достаточно на видеоканалах, где «осознанные» выкладывают кадры своих скандалов в судах и школах – с кровожадными комментариями товарищей по психозу (и провокаторов из-за линии фронта) о близких расправах по «ст. 64 УК РСФСР, вплоть до смертной казни» над целыми категориями служащих.





Вряд ли «эффективные менеджеры», из глубины государственного аппарата дававшие указания подтравливать и подглушивать православную церковь, ожидали, что одобряющие такую политику станут называть историков «специально обученными людьми», а своим детям пожелают обучения «правдивой славянской истории», «буквице» и прочей «вере в родных богов». Вряд ли зацементировавшие ленинский культ и «вернувшие Сталина Победе» (а школам – Павку Корчагина) ведали, что столкнутся с угрозами вешать учителей отнюдь не от «фашистов», но от «советских родителей».





Многих разозлившая блокировка «Youtube’a» вряд ли поможет, но уже вредит здоровой контрпропаганде. *«Синие киты» хищничали «В Контакте». «Яндекс. Дзен» стал раздольем (и кормушкой) для лжеисториков. Про «Одноклассников» ходят слухи, что туда боится заглядывать даже ФСБ…





Время бить метче, но жёстче. Сетевые *«народные юристы», годами подводящие слушателей к мысли о расправах над «пиратами с шельфа» и «самозанятыми юрлицами» (то есть над представителями властей, а заодно врачами и учителями), их слушатели, прямым текстом оглашающие такую программу, должны отвечать не менее скоро, чем клеветники на российскую армию. Наличие психических заболеваний или возраст могут быть резоном при определении меры наказания, но не препятствием к пресечению экстремистской деятельности. «Бабушки», шамкающие тарабарщину про «морское право» и «акцепт оферты», должны заткнуться.





Отрадно, что кое-кого уже затыкают: за июль-август приговорены к заключению на сроки от 14 до 2 лет более 20 *«граждан СССР» из трёх региональных кружков – включая вооружённый. В числе осуждённых взята под стражу и «покинула чат» ростовская сетевая гуру *Мария Каменская (за что на судью немедленно посыпались оккультные проклятия и необольшевицкие угрозы). Следом «покинула чат» арестованная по ст. 205.2 «Оправдание терроризма» самарская *пеуновка *Алина Лушавина.





Однако предположу: чем давать неумным и нездоровым женщинам немалые сроки, но до того позволяя им (в том числе, подследственным) годами сводить с ума обывателей-«пограничников», не лучше ли оперативно давать по рукам – и разбирать на публике бредовые измышления, нейтрализуя их отраву? Не равносильно ли это надзорно-следственно-судебное тягомотство всё тому же классическому «Вот убьют – приходите…», тут обращённому к самим полицейским, судьям и приставам? Но также и к секретаршам судов, монтажникам вышек мобильной связи, школьным охранникам, на которых «здравомыслящие» гуру направляют визгливую ненависть «пробуждённых». Обычных служащих уже годами обещают расстрелять или повесить «за геноцид советского народа» – но могут и завтра зарезать.





Рассуждающим про «недопустимость фальсификации истории» пора понять: умные враги уже не норовят украсть День Победы, словно баба Яга с Кощеем – Новый год. Эти работают шире. В том числе – цинично ссылаясь на Победу (или на «Ломоносова, бившего морды немцам»). Отсюда и выдумка, что героическую – не только ратными подвигами, но и трудами – древнерусскую историю «сочинили немцы». И абсурдная мода называть «русофобией» опровержение клеветы на дореволюционную Россию. И нагнетание истерической ярости против Хрущёва, загоняющей суперсталинистов в такую ненависть к половине советского прошлого, что плюются и последовательные «белогвардейцы». Заражение зашло далеко, борьбу за историю придётся начинать с защиты Кирилла и Мефодия, св. Владимира, Евпатия Коловрата, Минина и Пожарского, Петра I, Карамзина.





Нужна контрпропаганда, по пунктам расшибающая генеральные сектантские обманы. Магическая «буквица», «украденные 5500 лет славянской истории», «вера в родных богов, запрещённая Романовыми», – новейшее шарлатанство. Предреволюционная Россия была небеспроблемной, но могучей перспективной страной. Хрущёв – советский лидер плоть от плоти своего начальника Сталина. «Торговые флаги» – это флаги гражданского флота: как русский, так и советский.





Бредовые толкования законов, правовых и банковских терминов являются злонамеренной ложью, которая, при тяжких последствиях, может караться по ст. 207.1 и 207.2 УК РФ. Например, к моменту вторжения ВСУ на Курщину немало самых беспомощных россиян было запугано бреднями, что «эвакуация по закону предусматривает массовые захоронения». Но именно для того, чтобы тяжкие последствия не наступили, пора вводить в УК статью 207.4 «Публичное распространение заведомо ложной информации псевдоюридического характера». «Народный юрист», вещающий, что «паспорт – это вексель», а все государственные и муниципальные учреждения России «являются юридическими лицами, то есть коммерческими организациями, зарегистрированными в США», незамедлительно должен оказываться в следственных органах.





Армия ведёт оборонительные бои, а сектанты гонят новые видео о том, как их «облучают вышками» и «травят с самолётов». И как сами «пробуждённые» подают пример: бесчинствуют в учреждениях, пристают к служащим, требуя «подтвердить полномочия», призывают не платить за ЖКХ и продукты – иными словами, готовят нестойких умом к беспорядкам и погромам. А их забугорные «админы» готовятся ко «дню пограничника».





* Министерство юстиции РФ внесло Светлану *Ладу-Русь (Пеунову) в перечень иностранных агентов.

* Алина Лушавина внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом



* Секты и террористические и экстремистские организации запрещены на территории РФ.

** Минюст признал «нацистской» фразу «Слава Украине» запрещена в России.

*** Межрегиональная общественная организация «Граждане СССР» признана экстремистской и запрещена в России (решение Самарского областного суда от 16.08.2022).

**** Международное общественное движение «АУЕ» признано экстремистским и запрещено в России (решение ВС РФ от 17.08.2020 и дополнительное решение ВС РФ от 02.10.2020).



