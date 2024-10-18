В Екатеринбурге детей хотели заставить разыгрывать украинскую сказку, но после возмущения родителей поменяли на русскую

В школах Екатеринбурга готовят детский фестиваль сказок народов мира, и учеников четвёртого класса школы № 61 "по жребию" хотели заставить инсценировать украинские сказки. Родители оказались недовольны этим фактом. Директор школы рассказала, что обращалась за советом к департаменту образования региона. В итоге, как сообщается, классу поручат поставить сказку из русского фольклора (не сообщается, были ли до этого русские сказки вообще в жеребьёвке). Сам же фестиваль якобы переименовали из «Сказок народов мира» в «Русские сказки», что выглядит несколько странно и нуждается в проверке.