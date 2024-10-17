Румынский национализм. Эволюция и территория

Данная статья - как попытка пересказать историю становления идеологии румынского национализма и государственности.

Конечно, можно строить какие-либо ассоциативные ряды, сопоставлять государственной идеологии прошлого, настоящего и, возможно, будущего. Разумеется, повторений не бывает, а совпадения случайны. Но выводы, тем не менее, могут появиться.

Быть может, данный материал заставит кого-то взглянуть под другим углом и на себя, и на свою историю, и, что наиболее важно, на перспективу, на будущее русского национального движения.

Итак, ещё несколько столетий назад не было ни слова "румын”, ни тем более, шансов на появление государства с названием "Румыния”. Была Османская империя, в которой были два княжества - Валахия и Молдова. Казалось, с чего бы возникать очередной государственности там, где её нет? Однако, всякое случается.

Сумма интересов внешних сил, помноженная на энтузиазм интеллектуального меньшинства, способны осуществить невозможное. Именно так и появилась современная Румыния.

Триумф румынского национализма явился фундаментом многовековой мечты, а в конечном итоге и построения современного румынского государства. Его границы до сих пор не формализованы в умах интеллектуалов и элиты, простираясь значительно дальше тех, что определены международными договорами и картами. Весьма молодой по современным меркам румынский национализм оказался тем самым мотором, звук которого до сих пор окрыляет пылкие сердца молодежи и стимулирует к действию политических лидеров - от умеренных до радикалов - как в самой Румынии, так и далеко за её пределами. Амбиции современных румын ожидают встречных вызовов - но далеко не всегда их находят, что лишь подогревает энтузиазм сторонников тотального расширения румынского пространства.

Как подобные идеи могут гармонировать с декларируемой глобальными медиа нынешней повесткой - вполне определённо. На повестку, как выясняется, достаточно просто не обращать внимания. А в этом, как ни в чём другом, румынам было где и когда понабраться опыта. Как и положено подлинным националистам - румынские политики, представители военных структур и разведок усвоили, что главное - не суетиться, а спокойно действовать, осознавая в полном объеме свои цели и задачи. Одним лишь эпатажем целеустремленные политики такие вопросы не решают. Им нужен результат, а не перформанс и имидж "вечной жертвы”.

Профессиональный самозванец

"Великой Румынией” принято считать союз двух княжеств - Валахии, Молдавии, а также Трансильвании.

Предтечей румынского национализма принято считать молдавского принца Якоба Гераклида (прозвища: Гераклид Деспот, Деспот Водэ (Despot-Vodă)), греко-мальтийского наёмника, искателя приключений и интеллектуала, бывшего господаря Молдавского княжества с ноября 1561 по ноябрь 1563 годы. Он был пионером протестантизма в Восточной Европе, поборником гуманизма эпохи Возрождения и основателем академической жизни в Молдавии.

Этнический грек Гераклид, которого историографы описывали как "гениального шарлатана” и "профессионального самозванца” считал себя вассалом Священной Римской Империи, и совместно с Габсбургами предпринимал попытки претендовать на части Восточного Венгерского королевства. Он провозглашал себя "королём” или "палатином”, а не принцем. Историк Николае Йорга указывал, что Деспот Водэ был "необычной фигурой”, заявлявшей о своих правах "на все существующие княжеские престолы”. Гераклид, вероятно, имел тесную связь с госпитальерами Мальты, и мальтийские источники обычно называют его Basilicus Melitensis или Basilico Maltese («Василий Мальтийский»). Йорга предполагал также, что Гераклид провел часть своих юношеских лет в Испании Габсбургов, поскольку был знаком с испанской политикой. С идеологией Реформации он познакомился во Франции.

Гераклид был плотно связан с Византией, но вынужден был бежать оттуда как дуэлянт и предполагаемый детоубийца. Опасаясь казни, он бежал в Священную Римскую Империю, где и приобщился к протестантизму. Поучаствовав в Последней итальянской войне, он завоевал авторитет как эксперт в военных делах и автор книг на неолатыни. В роли евангелического миссионера он посетил Северную Европу - Польшу, Литву, Пруссию. И по линии связей с Габсбургами и польскими дворянами в итоге он смог претендовать на трон в Молдавии. Гераклид никогда открыто не заявлял о своей принадлежности к протестантам, умиротворяя доминирующую Молдавскую православную церковь.

Пройдя через неудачный заговор против тогдашнего господаря Молдавии Александру Лэпушняну, Гераклид, собрав войско наёмников при поддержке внешних сил, сумел взойти на трон. Для усиления Деспот использовал потенциал Запорожских казаков, это было одно из их первых появлений в истории Молдовы. Наступающие изобразили себя как освободительную силу, а Лэпушняну, наоборот, представили в виде тирана. 18 ноября 1561 года коалиция деспота разгромила молдавские войска в битве при Вербии, получив полный контроль над большей частью страны. Лэпушняну сбежал с поля боя и впоследствии укрылся в Стамбуле.

В числе прочих нововведений Гераклид принял указ о веротерпимости, давший определенные преференции протестантам. Деспот немедленно отменил программу Лэпушняну по принудительному обращению в православие и вернул протестантские церкви их владельцам, прославившись как защитник венгерской, саксонской и армянской общин Молдавии. Гераклид приказал восстановить разрушенные при Лэпушняну лютеранские церкви. В своих письмах Фердинанду Первому он в красках описывал жестокость православных фанатиков, посадивших на кол семерых протестантских миссионеров, таким образом пытаясь предотвратить возможную поддержку Лэпушняну в будущем. В итоге, Деспот добился, чтоб Лэпушняну османы сослали рабом на галеры.

Исполняя обязанности православного монарха, Гераклид оказался тем политическим деятелем, кто первый сформулировал политическую программу, в которой провозгласил цели и задачи румынского национализма в части расширения пространства через присоединение Валахии и Трансильвании.

Обратим внимание, что в данный исторический период центром "собирания земель” оказывается именно Молдавия. Именно к ней предполагается присоединить всё прочее.

В первой половине 1562 года он планировал свой брак с принцессой Доброй, сестрой Петра Младшего, князя Валахии. Шли приготовления, предполагалось, что на пышную свадьбу будут приглашены ведущие королевские дома Европы. Однако, свадьба была отменена, что привело к ухудшению отношений между Валахией и Молдавией. В Валахии стали известны планы Деспота о захвате власти и передачи трона своему брату Деметриосу.

6 января 1563 Деспот выказал дань уважения Православной церкви, пройдя церемонию коронации в Кафедральном соборе столицы Молдовы Сучаве. Как писал историк Йорга, Деспот был "актёром”, который "в целом слишком мало прожил в реальном мире”, и его амбиции, как, например, приглашение соседних монархов стать свидетелями его помазания, "обычно вызвали бы смех”. В протестантских источниках церемонию в Сучаве расценили как предательство, сравнив с крещением в православие. Во время коронации и после неё деспот использовал нетрадиционный титул - его именовали молдавским "королём”. Деспот отчеканил свою монету, на которой также были отображены корона, меч, скипетр и статус "Отца нации” Herclis Despote Patris Patriae. В других документах он подписывался на церковнославянском как Иоан Воевода.

В миссии Деспота, в целом, прослеживались намерения осуществлять протестантскую и антиосманскую политику. Его фигура, в итоге, стала определяющим фактором распространения протестантизма на востоке. В дальнейшем, Гераклид планировал совершить крестовый поход европейцев против Оттоманской империи. Однако, планам не суждено было свершиться. Внутренние распри по религиозным вопросам, в том числе по теме запрета разводов, ослабили его власть и привели к свержению.

В заговоре участвовали бояре и священники, включая Митрополита Григория. Во время таинства Евхаристии в 1563 году заговорщики подмешали яд в хлеб. Однако, один из заговорщиков раскрыл Деспоту суть замысла, тот не притронулся к хлебу, зато пригласил отведать собравшихся священников-заговорщиков, все они, включая Митрополита, умерли спустя несколько часов после трапезы. Источники также утверждают, что бояре попали в засаду и были зарезаны лояльными Деспоту наёмниками. Боярам все же удалось отравить протестантского теолога и епископа местных кальвинистов Лусинского. Летом того же года гетман Запорожской Сечи Дмитрий Вишневецкий вторгся в Молдову с вероятным намерением захватить трон Деспота. Казаки объединились с людьми Ольбрахта Ласки, польского дворянина, который долгое время был товарищем Деспота. В итоге, гетмана Вишневецкого отправили в Стамбул, где насадили на крюки. В финальной части сюжета гетман Штефан Томша выдвинулся на роль главного претендента на власть. Его соратники осаждали Деспота и его людей возле Сучавы. Бояре устроили засаду и убили многих наемников Деспота, пригласив их на постановочное празднество в Сипотень. Параллельно, Томша инициирует серию антипротестантских погромов, в ходе которых убили также вдову и детей Лусинского, а также сына самого Деспота.

Было несколько попыток восстановить прежний режим. По одной из версий, Ласки вновь переметнулся на другую сторону, вернувшись на службу к Деспоту и Габсбургам в обмен на возвращение Хотина.

В этот момент Гераклид решил, что столкнулся с заговором пехотинцев, и казнил их лидера, капитана Девай или Дервичи. Фактически, это необдуманное решение и подтолкнуло войска к восстанию.

За несколько часов до смерти, Гераклид отрекся и осудил Реформацию в целом, сожалея о собственной роли в "насмешке над божественной религией”, и желая удалиться в монастырь. С учётом авантюризма Деспота, историки не посчитали эти намерения искренними. 4-5 ноября 1563 года Деспот облачился в полное вооружение и в одиночестве отправился к своим врагам. Лидер мятежников Томша созвал здесь сословия королевства, дабы одобрить свою коронацию. Перед всеми Томша лично ударил Деспота булавой. Отрубленная голова Деспота была забальзамирована и отправлена в качестве подарка в Стамбул.

Ряд авторов предполагает, что падение Деспота предопределилось его ухаживаниями и обещанием жениться на дочери каштеляна краковского Мартина Зборовского, что означало для бояр его намерение основать протестантскую династию. Другие источники утверждают, что в устранении Деспота отчетливо прослеживается след шпионов соседних империй, заинтересованных в ослаблении Молдовы в интересах безопасности для восточной Венгрии в случае нападения Габсбургов с запада.

Мятежник Томша, в итоге, не был признан Оттоманской империей. Лэпушняну вернулся в Молдавию, чтобы открыть период своего второго правления. В союзе с крымчанами, он позволил им совершать набеги на молдавские деревни и забрать около 21 000 крестьян в качестве рабов. Затем последовал новый виток террора против бояр и православного духовенства, запятнавших себя поддержкой Деспота. В результате одной из таких массовых казней погибло 47 бояр и придворных. Новый монарх приказал эксгумировать останки Деспота, поместить их в сумку из мешковины и повесить на шесте.

Массовые казни, коими славился Александру Лэпушняну, породили ряд легенд, согласно одной из которых жена монарха страдала от глубокой печали. Дабы излечить супругу, Лэпушняну, устроив бойню приглашенных на пир бояр и их слуг, приказал сложить отрубленные головы своих недругов в пирамиду. В конце действа он показал пирамиду жене, как средство от депрессии.

Гераклид неоднократно пытался сделать Молдову образовательным центром Восточноевропейской Реформации, приглашая к себе известных преподавателей в свою "академию”, где готовили как протестантских проповедников, так и кадры для госслужбы.

Именно Якоб Гераклид первым из правителей провозгласил тезис, согласно которого румыны имеют римское происхождение. По утверждению историков, дискурс 1561 года содержит первые следы румынского национализма.

Деспота прокляли молдавские историки, считая его падение "божественным возмездием”. Тем не менее, принято считать его заслугой культурную вестернизацию региона. В итоге, Гераклид стал излюбленным персонажем румынской и мальтийской литературы.





Михай Храбрый

Впервые объединить три региона - Молдавию, Валахию и Трансильванию удалось позже, в 1600 году, и лишь на короткое время. За данную попытку румыны благодарят валашского князя Михая Храброго. По сей день его имя - символ румынского единства.

Михай Храбрый вел относительно успешно боевые действия против наступающих турок, и спустя время военные успехи были конвертированы им в статус господаря Валахии, Трансильвании и всея Молдавской земли. Не совладав с регионализмом бояр, лидер трех дунайских княжеств с мая по сентябрь 1600 года, он оказался в изгнании и утратил всё. Спустя примерно год символ единства румынской нации Михай Храбрый был убит при очередной попытке удержаться у власти военным путем в Валахии.

Спустя более чем столетие, в 1711 году молдавский господарь Дмитрий Кантемир явился инициатором революции, попытавшись избавить Молдавское княжество от "опеки” Османской империи при поддержке Российской империи. Революция провалилась, и Кантемир со своими 1000 соратниками был вынужден последовать в Россию, где Петр Первый даровал ему титул князя за преданность и верность.





Румынский националист на службе Российской империи

"Хроника стародавности Романо-Молдо-Влахов” - это последняя работа видного российского государственного деятеля, признанного учёного, историка и философа Кантемира. Труд был написан в 1717 на латыни по заказу Берлинской Академии с целью ознакомить ее членов с «возникновением, этническим происхождением и древностями». Кантемир успел написать только 1-й том, в котором была освещена история восточнороманского населения до возникновения Молдавского феодального государства и Валахии. В 1718-22 годы Кантемир дополнил это сочинение и перевёл на румынский. В нем Кантемир изложил свою теорию происхождения румын, к которым он причислял молдаван, валахов и трансильванцев. По его версии все они произошли от знатных родов римских граждан.

Согласно работе современного исследователя Р.Бутучел, в своем сочинении Дмитрий Кантемир подчеркивает и превозносит этническое единство румын. Кантемир описал также их положение и миссию румынской нации.

Он пришёл к выводу, что прародиной румын является Дакия, которая в древние времена называлась Скифией. "В древние времена Дакия была частью великой Скифии.” Дакия являлась "исторической родиной румын и незыблемой колыбелью румынского этногенеза”, по мнению современных румынских исследователей. В "Хронике” присутствуют названия: Дакия, Румынские страны, Дако-Романия, Волохия. К теме единства народа Кантемир возвращается много раз. "Этот древний румынский народ в Молдове, Мунтянской стране и в Ардяле… от римлян идут”. "Румыны рождены от римлян, о чем и поныне их язык-свидетель.” Исследователи отмечают полемику Кантемира с теми историками, кто считает, что румыны произошли не от истинных римлян, а от племён варваров - даков и гетов. В частности, об этом писал польский историк Сарницкий. Также Кантемир полемизирует с теми, кто считал валахов потомками легионеров римского полководца Флакка, направленных императором Траяном в Дакию с целью освободить её от варваров. Эту версию продвигал итальянец Энея Сильвио Пикколомини. Также Кантемир опровергал версию летописцев Григория Уреке, Симеона Даскэл и Мисаила Евстратие, согласно которой валахи Молдовы, Мунтении и Ардяла произошли от римских ссыльных. Кантемир всегда придерживается своей концепции происхождения от благородных римлян.

Дмитрий Кантемир также не отделял историю румын от истории других народов романского происхождения. "От римлян наш народ ведёт свое начало… Римляне - виноградные лозы, мы- побеги этих стеблей из виноградника нашей Дакии”.

Перу Кантемира также принадлежит работа с впечатляющим названием - "О началах римского народа, что от троянцев и от правителей Ромула и Рема идет. И коротко о том, как румыны Дакии, которые сегодня именуются молдаване, мунтяне (т.е. валахи) и арделяне, все идут от римлян, которые из Италии пришли с императором Траяном”.

Кантемир уверен: "народ романо-молдо-валахов не был рожден из разной смеси, а из римских граждан. Он от солдат-ветеранов и от знатных родов происходит. Из благородных и крепких римских родителей чистая кровь вышла…” Кровь перемешалась, но римская кровь сохранилась чистой. Как известно, "меньшая часть поглощается большей”.

Трансильванская школа

Любопытным фактом является признание движением "Трансильванская школа” в качестве теоретической основы работы Дмитрия Кантемира "Хроника стародавности Романо-Молдо-Влахов”.

Сам термин "румыны” обозначал с 17 века крепостных крестьян Валахии, и именно представители "Трансильванской школы” предложили использовать его для идентификации новой политической нации.

Во второй половине XVIII века, в Трансильвании, находившейся на тот момент в составе Австро-Венгерской империи под властью Габсбургов, было запущено политическое и культурно-языковое движение румынской интеллигенции средииезуитовиуниатов "Трансильванская школа”. Социальное и политическое бесправие румын в регионе дало ощутимый толчок творцам идей румынского национализма как естественного и действенного инструментария по самосохранению нации. Документ "Supplex Libellus Valachorum Transsilvaniae” ("Петиция влахов Трансильвании”) был опубликован в 1791 году. В нём школа требовала равных прав для румынского населения и утверждала, что румынская национальная преемственность восходит к Римской Дакии. Однако, послание было проигнорировано.

Румынские исследователи весьма высоко оценивают роль патриотического движения "Трансильванская школа” в деле построения политической нации. Из Трансильвании движение шагнуло дальше - в Валашское княжество, затем продолжило свою деятельность на территории Объединенного княжества Валахии и Молдавии, и, позднее, в современной независимой Румынии.

"Трансильванская школа” (Școala Ardeleană) отчетливо продвигала европейский культурный вектор, пытаясь отделить лингвистику и культуру румын от славянства. Там же проявили себя тренды русофобии - кто-то, пожалуй, слишком опасался, что российские идеи славянского и православного единства растворят в себе румынскую идентичность. Удивителен и тот факт, что разногласия всё же возникли в, казалось бы, монолитной среде. Внутри движения даже сформировались противостоящие друг другу группы - по аналогии с нашими "западниками” и "славянофилами”. Только в данном случае это были "умеренные” и "радикальные” латинисты. Активная латинизация румынского языка с заменой славянизмов к 1880 году завершилась. Латинизировать больше стало нечего, и надобность в латинистах как течении естественным образом отпала.

Один из главных идеологов румынского национализма Петру Майор продвигал ту же, уже знакомую нам концепцию, согласно которой валахи на территории Дакии появились непосредственно из числа древних римских колонистов. Эта версия, в свою очередь, имела и оппонентов. Немецкие и венгерские исследователи утверждали иное: согласно их версии, валахи являлись народом, пришедшим с Балкан, туда, где до них уже жили другие народы - славяне и венгры.

Петру Майор оставил после себя формализованную грамматику румынского языка, добавив две буквы - ș for/ʃ/и ț for/ts/, которые с тех пор неизменно присутствуют в румынском алфавите. Также Петру Майор отстаивал идею, согласно которой латинская графика использовалась румынами в письме в период до Флорентийского собора, проходившего в 1438—1445 годах. Вместе с другими представителями школы, Петру Майор участвовал в разработке текста знаменитой декларации об освобождении трансильванских румын - "Supplex Libellus Valachorum”.

Векторы внешних сил - в пользу румынской идентичности

Термин "румынский язык” также был введён представителями "Трансильванской школы”. Переоценить значение этого института весьма сложно - нацию румын активно создавали из-за пределов Валахии и Молдавии. Россия, трудами Кантемира, в итоге, преуспела меньше нежели другие. Хотя на других этапах её практическое участие в румынских делах и обустройстве будущей Румынии было более чем значительным.

Интересен тот факт, что идею построения румынской идентичности, по сути шаг за шагом продвигают нацию румын к её последующему триумфу - в Российской и Австро-Венгерской империях.

С той лишь разницей, что в России данные идеи развивались "сверху”, поскольку Дмитрий Кантемир стал, по сути главным аналитиком / тайным советником русских властей своего времени, в сегодняшней иерархии власти РФ его высочайшей роли даже нет эквивалента. Кантемир был эрудитом, полиглотом и, в общем-то, одним из умнейших людей в Европе на тот момент.

Ну а в Австро-Венгрии идеи румынской нации транслировались в глубоком подполье, "подрывая” имперские интересы, по большому счету это были идеи сепаратизма, и власти относились к подобным хобби соответствующим образом. Следует также обратить внимание, что Кантемир продвигал концепцию православного единства, панславизма, и отчетливо прорисовывался Балканский вектор в его видении, как стратегический вектор интересов Российской империи. В свою очередь, трансильванские румынские "подпольщики” по иезуитской линии были, по большому счету, проводниками интересов Римской католической церкви.

Небезынтересным является и то, что значительный пласт всех трудов румынских националистов - это деятельность людей, находившихся за рубежом. За пределами княжеств Валахии и Молдавии. И далеко не в комфортных условиях, способствовавших размеренному творчеству во благо Румынии будущего.

К примеру, Трансильвания, которая стала частью Румынии лишь в XX веке, явилась не просто центром, а эпицентром румынского нацбилдинга.

В XIX веке румын Валахии и Молдавии и без внешнего участия непрерывно качало из стороны в сторону - от идей панславизма и противостояния Османской империи к "евроинтеграции” того времени, эталоном и проводником идей и смыслов которой для них являлась Франция. В этот период идее формирования румынской политической нации и румынского государства оказывали активное содействие соответствующие специалисты Российской Империи и Франции. Противодействовали - Австрия, Венгрия и Польша.

Бессарабия вошла в состав Российской Империи на основании мирного договора, подписанного 16 мая 1812 года в Бухаресте. Со стороны России договор подписал главный уполномоченный Михаил Кутузов, со стороны Турции - Ахмед-паша. Османская империя уступала России восточную часть Молдавского княжества - территорию Пруто-Днестровского междуречья. Оставшаяся часть княжества доставалась Османской империи. Граница установлена по реке Прут.

Валашское восстание. Государственность всё ближе

В XIX веке - эпохе расцвета Романтического национализма в Европе - румыны громко напомнили самим себе о своих национальных чувствах. Валашское восстание 1821 года под руководством Тудора Владимиреску подарило последнему имидж сторонника ранней версии румынского национализма. Владимиреску - легендарная персона румынского нацбилдинга. Ему было меньше тридцати, когда он был вовлечен в борьбу с турками в составе русской армии, возглавив корпус румынских добровольцев, получив в качестве награды русский орден Святого Владимира третьей степени с мечами. Валашское восстание являлось частью замысла членов тайного общества греков-патриотов, целью которого была борьба всех христианских народов Балкан против Османской империи. По ходу восстания, греческие партнёры-гетеристы разошлись с ним во взглядах и поспешно расправились с Владимиреску. Народ расценил казнь своего кумира как предательство бывших союзников.

В восстаниях 1848 года в Молдавии и Валахии также было очевидно проявление национального самосознания и соответствующих идеалов. 15 мая 1848 года произошло Национальное Собрание в Блаж, при участии 40 тысяч трансильванских румын. В прокламации, принятой в Блаже, румыны просили австрийского императора Фердинанда I отменить крепостное право, а также требовали свободу печати, учреждение учебных заведений на румынском языке. Под руководством юриста Аврама Янку, румыны требовали автономии в борьбе с венгерскими революционерами Кошута.

В разгоревшемся военном противостоянии румыны выступили заодно с австрийской армией, которая в свою очередь находилась в коалиции с армией Российской империи. 4000 боевиков легиона румынских националистов Legiunea Auraria Gemina ("Золотой близнец”) и… 10 000 русских. Им противостояли венгры и польские волонтёры. Конфликт завершился наступлением австро-русских сил. Интересы румын заключались в попытках получить какую-либо автономию под крылом Австрийской короны, при этом стараясь не слишком переусердствовать, чтобы не вызвать подозрений в их стремлении идти к последующему сближению с Валахией.

Русская интервенция в июне 1849 года решила судьбу кампании в пользу Австро-русской коалиции. На заключительном витке военных событий 1848-49 годов, Аврам Янку дал венграм возможность отступить перед наступающими австро-русскими войсками. 31 июля победой русской армии над венграми в сражении при Шегешваре конфликт был завершен. Начались переговоры.

Хотя никто не заставлял его брать на себя обязательства по нейтралитету, в августе Янку предпочел на заключительном этапе устраниться от участия в военных мероприятиях. 13 августа 1849 года Венгрия, наконец, капитулировала.

Аврам Янку согласился разоружить свои подразделения перед австрийцами и постарался избежать подозрений в прорумынском сепаратизме, скрыв свои контакты с валахами. Больше всего австрийцы опасались, что православие румын приведёт к соединению разорванного пространства панславизма между Сербией и Российской Империей. Авраму Янку, однако, похоже, не удалось соблюсти баланс, дабы не попасть под подозрение.

Несмотря на отмену первоначального решения об аресте благодаря митингам в его поддержку в декабре 1849 года, на протяжении всей жизни он подвергался цензуре, его библиотека была конфискована, а сам политический активист находился под надзором со стороны австрийских властей. Второй арест произошел в 1852 году, поскольку одно лишь его присутствие по мнению властей "разжигало” местные настроения. По местным преданиям, австрийский император Франц Джозеф I изъявил желание встретиться с Аврамом Янку 21 июля 1852 года на Девичьей ярмарке на горе Гэйна. Однако, Янку отказался, бросив прославившую его фразу: "Всё напрасно, безумец и лжец никогда не поймут друг друга.” После освобождения Янку посетил Вену, попытавшись подать прошение Императору. Полиция помешала ему это сделать. Инцидент, оказавшийся по сути публичным унижением, спровоцировал нервный срыв, повлиявший на всю его дальнейшую жизнь. Он был маргинализирован властями, не допускавшими, чтобы румыны Трансильвании имели возможность высказывать в политическом ключе какое-либо мнение о своей автономии. Остаток своей жизни Аврам Янку провёл путешествуя в горах Апусени, как полубезумный бродяга. Власть предержащие демонстративно относились к нему как к второстепенной фигуре. Янку жил на подаяние бедняков, наигрывая им на дудочке-флейте грустные румынские песни-дойны. Его тело было похоронено под особым деревом, в символичном месте, где стартовало Трансильванское крестьянское восстание 1784 года.

В ноябре 2016 Парламент Румынии и президент Карл Йоханнис официально объявили Аврама Янку Героем Румынской Нации.

Унитарное государство Румыния

Румынский национализм как общественно-политическая идеология, в конце концов, обрела де-факто воплощение в 1859 году. Став господарём Молдавского, а затем Валашского княжеств, выходец из молдавских бояр с репутацией либерала Александру Ион Куза стал первым правителем унитарного государства.

Ранее, в ходе революции 1848 года Куза завоевал репутацию как носитель либеральных взглядов. Будучи плененным, он был отправлен в Вену. Откуда он совершил побег при поддержке британцев. Вернувшись в Молдавию, в 1858 году он стал военным министром. В обоих княжествах его выдвинула Национальная Партия. На внешней арене стратегия Кузы получила поддержку Франции в лице Наполеона III. Австрия и Оттоманская империя, разумеется, ему не благоволили.

Новое государство Румыния формально было провозглашено 24 января 1862 года, столицей был обозначен Бухарест. Свой дипломатический талант Куза направил на достижение уступок со стороны крупных держав. Вместе со своим советником Михаилом Когэлничану, духовным лидером революции 1848 года, Куза начал серию реформ по модернизации румынского общества и госструктур. Тем не менее, время показало, что его идеи по объединению вокруг себя различных слоев населения потерпели неудачу как раз из-за реформ, отвергнутых землевладельцами. Не в восторге румыны оказались и от его авторитарного стиля в духе Наполеона III. Группа военных заговорщиков 11 февраля 1866 года ворвалась в его дворец и заставила подписать отречение, к власти пришла коалиция консерваторов и либералов. Ему предоставили возможность пересечь границу.

Название Румыния было окончательно закреплено уже позднее - в 1866 году, независимость Румынии была легитимирована избранием иностранного принца, связанного с важным княжеским домом. Им стал принц Карл Гогенцоллерн-Сигмаринген, принявший титул короля Карла I. Куза, несмотря на участие в его свержении будущих лидеров либеральной партии, оставался героем для радикального и республиканского крыльев, которые, будучи франкофилами, выступали против прусского монарха.

В том же 1866 году в Яссах заявили о себе молдавские сепаратисты, выступившие за построение независимой Молдовы, но успеха не достигли.

Проведя оставшуюся часть жизни в изгнании в обществе жены и двух детей, Куза так и умер за рубежом. Власти отказали ему в праве посетить Румынию даже в качестве частного лица.

В 2018 году Куза был посмертно избран членом Румынской академии.

Расширение пространства

Хотя на тот момент нахождение под крылом Оттоманской империи уже много лет как носило лишь номинальный характер, окончательный суверенитет Румыния провозгласила 21 мая 1877 года. Русско-турецкая война в румынской историографии значится как "Румынская война за независимость”, в ходе которой Румыния выступала в качестве вспомогательной силы у Российской империи, находившейся в конфликте с Оттоманской империей сразу на нескольких участках. В конфликте, который Румыния именует своей войной за независимость, было задействовано 66 тысяч румынских и 280 тысяч русских солдат. Россия потеряла 15567 человек убитыми и 56662 ранеными, 3500 русских солдат пропало без вести.

Королевство Румыния прирастало новыми территориями, в частности, ему досталась южная Добружа от Болгарии, в 1913 году, по итогам Второй Балканской войны. Несмотря на то, что румыны на данной территории присутствовали в меньшинстве. По настоящему "великой” Румыния оказалась по итогам Первой мировой войны, когда Австро-Венгрия прекратила своё существование. С Румынией объединилась Трансильвания. А затем, когда на месте бывшей Российской империи разгорелась Гражданская война, румынам практически упала в руки Бессарабия. Там, явно не без участия румынских партнёров, было объявлено о создании Молдавской Демократической Республики, парламент которой принял решение воссоединиться с Румынией. Здание парламента в день принятия данного решения, 9 апреля 1918 года, было окружено румынскими войсками, включая пулеметы. Румынская армия попыталась продвинуться дальше на восток, с противоположной стороны активно действовали представители Советской России. Однако, уравновешивающие силы сторон не позволили кому-либо перешагнуть через Днестр. Река стала естественной границей, разделившей Румынию и Советское государство на десятилетия. Безусловно, Кремль расценил действия румынских властей на территории Бессарабии как оккупацию, и не проявлял ни малейшей готовности оформлять в пользу Румынии какие бы то ни было территориальные уступки.

В 1940 году после ультиматума СССР и отказа Гитлера поддержать Румынию, румынские войска мгновенно покинули Бессарабию, которая вошла в состав СССР.

Но и это ещё не конец попыток Румынии увеличить на востоке свои территориальные приобретения.

Румынский фашизм и советский период

В так называемый период Румынского фашизма, с 1937 по 1944 год, фундаментальными вопросами националистов было преодоление де-факто существовавшего "разделения социума”. Венгры в Трансильвании, славяне в Бессарабии, резкое языковое и политическое разделение то тут, то там, вновь поднимало вопросы нацбилдинга по построению унифицированной, национально и этнически единой страны, как того хотелось радикальным националистам.

Новые руководители стали больше уделять внимание расовым и биополитическим вопросам, что завело Румынию в наиболее чёрные страницы истории.

Копипаст "общеевропейской повестки” того времени - доктрины Третьего Рейха - привёл румынских националистов к краху. К множественным преступлениям, многочисленным жертвам среди самих же румын и деградации.

Националисты приняли на вооружение жестокую антисемитскую и антиславянскую повестку. В попытках "трансформировать и революционизировать румынскую душу”, Железная Гвардия с её лидером Корнелиу Кодряну продвигали идеи религиозного национализма. Сам Кодряну, как и группа его соратников, были расстреляны в 1938 году за участие в покушении на премьер-министра Георгия Дуку. Премьер в ходе нападения был смертельно ранен легионерами.

В национал-легионерском государстве этнические чистки превзошли немецкие. В ходе разгоревшейся резни были убиты многие румынские политики и деятели культуры. К 1941 году Антонеску разгромил легион с одобрения Гитлера.

После революции 1989 года ряд известных националистов-легионеров был признан борцами с тоталитарным режимом за участие в партизанской и антикоммунистической деятельности.

В поддержку легиона "Железная гвардия” ряд статей в период с января 1937 по февраль 1938 опубликовал известный историк религии Мирча Элиаде. С июля по ноябрь 1938 года Элиаде содержался под стражей, и на короткий период был заключен в концлагерь. Власти требовали от него публичного отречения от организации, на что Элиаде ответил отказом. В конце концов, его вероятную смерть в лагере посчитали невыгодной и, освободив, отправили в качестве атташе по культуре при румынском посольстве в Лиссабоне.

Легионерская символика активно используется сегодня местными ультраправыми, однако их роль в политике Румынии незначительна.

Румыния быстро вернула ранее покинутую Бессарабию и Северную Буковину и передала Венгрии Северную Трансильванию. Диктатор Ион Антонеску направил армию своей страны для участия в реализации Плана Барбаросса. Румыны продвинулись значительно дальше, их военнослужащие принимали участие во многих операциях гитлеровской армии, в том числе в битве за Сталинград.

Советский период

После войны Румыния оказалась в советском блоке восточноевропейских стран. Первый лидер румынских коммунистов Георге Георгиу-Деж посетил Москву в январе 1945, где лично был принят Иосифом Сталиным, который одобрил его кандидатуру.

Как и следовало ожидать, страну возглавили коммунисты под руководством Георге Георгиу-Деж - представителя "местных” и Анны Паукер, которая не была этнической румынкой и провела значительную часть своей карьеры в СССР. 6 марта 1945 король Михай утвердил главой прокоммунистического правительства Петру Гроза.

Под обещание Сталину соблюсти права венгерского нацменьшинства, советское правительство удовлетворило петицию румынского правительства о передаче 45.000 квадратных километров территории Северной Трансильвании. Гроза с одной стороны, запомнился как масштабный реформатор, с другой - он непрерывно был занят укреплением личной власти. Также ему приписывают попытки русификации Румынии, из-за стремления внедрить русский в качестве второго языка. В 1990 году его статуи были разрушены политическими радикалами, как наследие советской эпохи.

Смерть Сталина и более активная роль США на европейском континенте подвели Румынию к трениям с СССР и, так называемой, "десателлизации”. В числе претензий со стороны Румынии, исследователи указывают на недопонимание властями СССР румынских амбиций в промышленной сфере. По мнению историков, Советы видели Румынию большей частью аграрной республикой. Трения между Георгиу-Деж и Хрущёвым вылились в текст "Декларации о независимости”, которую Компартия Румынии приняла в 1964 году.

Период правления Николае Чаушеску (1965-1989) исследователи оценивают как торжество "национал-коммунизма”, особой формы румынского национализма. Культ личности Чаушеску и идеализация румынской истории являлись символами "особого пути” румын.

В эпоху Чаушеску, был наполовину реабилитирован Ион Антонеску, как "непонятый патриот”. Также Румыния в период его правления осудила пакт Молотова-Риббентропа, согласно которому Бессарабия и Северная Буковина оказались в составе СССР. Чаушеску не позволил провести военные маневры стран блока Варшавского договора на своей территории. При этом Румыния являлась частью блока, а Чаушеску с презрением относился к западным институтам и ценностям.

Кредитная "игла” и падение Чаушеску

В 1982 году Чаушеску был вынужден экспортировать всё больше и больше продовольствия и промышленной продукции с целью погасить накопленный в 70-е внешний долг. В итоге, страна оказалась на грани беспорядков из-за тотальной нехватки продовольствия и промышленных товаров.

Самоизоляция Румынии от СССР постепенно завела страну в тупик. Запад лишил Румынию уже привычных к тому времени финансовых кредитов и торговых преференций. К ним страна привыкла как к наркотику, предоставленному за демонстративное отдаление от СССР и недопущение "русификации”.

В итоге, Чаушеску был вынужден обратиться к Горбачеву, "перестроечный” курс которого он, безусловно, ненавидел.

Николае Чаушеску принял решение реформировать экономику, смысл реформ - ликвидация деревень и переселение людей промышленные центры. Недовольство проявляли не только румыны, но и венгры, поскольку их традиционный уклад и права на использование языка, как и тема школьного образования на венгерском, оказались под давлением. Определённо, свержению режима Чаушеску в 1989 году способствовал провал на многих направлениях.

Национал-демократия по-румынски

Начало 90-х характеризовалось ростом националистических настроений, и, соответственно, проблем в Трансильвании, где венгерское меньшинство также обостренно реагировало в вопросах их собственных национальных чувств. С течением времени триумф ультранационализма сменился на приверженность национал-демократическим ценностям. Причины тому были вполне объективными. Таковыми они остаются и по сей день.

Все партии Румынии в той, или иной степени продвигают ценности национал-демократии. Румыния остаётся националистическим государством, любые наименования партий можно легко дополнить превью "национал-”, вне зависимости от того, или иного политического брэнда.

Ценности построения крепкого румынского государства - фундамент политической системы. С ходом времени нивелируются прежние ошибки и просчёты, которых было немало.

Радикальные националистические группировки имеют крайне слабое финансирование, их роль отныне вплоть до сегодняшнего дня - минимальна.

Проблематика "Унире”

"Унире” - термин объединения Румынии и Республики Молдова в единое государство красиво выглядел какое-то время в политической прессе и речах площадных маргинальных активистов. Любил его и один из наиболее харизматичных президентов Европы Траян Бэсеску. По факту, с "унирей” всегда были сложности, и заключались они отнюдь не во вмешательстве России и иных внешних сил. Не виной тому и проблема Приднестровья, расколовшая Республику Молдова.

Воплощать в жизнь политические лозунги в современную эпоху - не очень просто. Так случилось, что Румыния, оказавшись в ЕС, получила слишком много, а Молдова, провозгласив курс на независимость, потеряла от своих прежних экономических достижений и преимуществ практически всё. Принц и нищий могут оказаться в одной компании. Один даже может другого похлопать по плечу. Но всегда будет думать об издержках, в том числе и за разговорами о вечной дружбе и братстве.

Регулярно звучат популистские заявления румынских политиков относительно присоединения к Румынии их восточного соседа - Республики Молдова, однако последние 30 с лишним лет эта тема не уходила дальше поверхностных финансовых оценок такого рода инициативы. Сама затея отнюдь не дешевая, а Румыния - не слишком богата, чтобы не обращать внимание на бюджет и на кошельки избирателей. Сметы на объединение заставляли общественность хвататься за головы. Хорошо походить маршами, побросать цветы в реку с моста, потанцевать общие танцы и послушать музыку.

Как говорят в обоих республиках, "Frate, frate, dar brânza-i cu bani” (братья-братьями, но брынза - за деньги). В итоге, "де-факто” два румынских государства существуют раздельно друг от друга. Однако, одно из них, а именно Молдова, в силу многих проблем до сих пор остаётся "хромым человеком Европы”. Румыния не является эталоном экономической стабильности, однако в Молдове ситуация значительно хуже, и паспортизация румынскими документами каждому молодому жителю Молдовы даёт возможность поиска работы в Румынии и по всей Европе. Молодые специалисты уезжают, правительству Молдовы остаются лишь пенсионеры. В итоге, Румыния переживает экономический бум, в то время как Республика Молдова с течением времени продолжает терять трудоспособное население.

Скелеты в шкафу

Вообще, чем актуальнее случались идеи румынской экспансии дальше на Восток, тем исторически у Бухареста возникало больше поводов хвататься за голову. Есть два эпизода в истории румын, о которых в самой Румынии одинаково не принято говорить вслух. Возможно, из чувства стыда.

Первым эпизодом следует обозначить события периода Второй мировой войны. В ходе вторжения на территории СССР, решением Антонеску было создано за Днестром "Губернаторство Транснистрия”(Guvernământul Transnistria). Это в каком-то смысле компенсировало им утрату Северной Трансильвании.

Славян, которых было явное большинство на данных землях, и евреев в Транснистрии было решено считать "низшими” народами. По мнению румынских вождей, само существование этих народов считалось "фундаментальной угрозой” Румынии, поскольку "сокращало их жизненное пространство”.

На территории Губернаторства Транснистрия был запущен конвейер смерти. В концлагеря людей свозили из всех соседних регионов, подконтрольных румынской армии. В том числе и из Бессарабии.

В вопросах ассимиляции других народов, столетиями проживавших ранее на "новых” для себя землях - румыны традиционно терялись. Страх перед славянами, не способных к ассимиляции в принципе, преследовал румын веками. Именно этим обусловлено желание ещё столетия назад максимально избавляться от "славянизмов” в языке. Народ Валахии, возможно, чувствовал некую робость по отношению ко всем, живущим восточнее себя, начиная с жителей Молдавского княжества, практически неразличимых с ними по крови. Румынский язык "подравнивали” под шаблон более западного, валашского варианта - с соответствующей латинизацией всех возможных приобретений из славянских языков. До сих пор в нынешней Молдове, несмотря на глубокие языковые реформы и унификацию с румынским, на бытовом уровне славянизмов достаточно. Даже там, где на русском уже не говорят и даже в такой глуши, где никогда русского и не знали.

Как только у румын прорисовывалась "перспектива” двигаться на Восток, использовались репрессивные инструменты - убивать, запрещать, выгонять.

В 1989 году, после свержения Чаушеску, да, впрочем, и за пару лет до этого, "национальное румынское движение” заиграло радикальными красками и на территории Республики Молдова.

Сложно сказать однозначно, сколь велика была роль национальных идеологов, политиков и спецслужб Румынии. Политический класс и общественные активисты Кишинева сошлись во мнении, что будущее Молдовы в составе братской Румынии никак не построить, если не обеспечить изгнание либо физическую ликвидацию людей других национальностей. Оставив лишь аутентичных "румын”. Новообращённые бессарабские румыны, в итоге, оказались столь ревностными румынами, что перещеголяли в своей пылкости идеалам "Унире” румын натуральных, рождённых и проживающих в конституционных границах Румынского государства. Стали большими румынами, чем сами румыны, как и положено неофитам.

Из личных наблюдений. В 1989 году, мне доводилось, находясь в совершенной безопасности, на своём школьном румынском обсуждать русскую классику с румынами в Яссах и малых городах Трансильвании, в ходе своих путешествий. Никаких проблем не возникало при контактах ни с румынами, ни с ромами. В то же самое время, по центру Кишинева бродили агрессивные толпы с окраин, в поисках русскоязычных для расправы.

В период до развала СССР жители Молдовы были самой благополучной нацией на территории огромной страны. Но, скажем так, этнические и социальные границы также прослеживались отчетливо.

Была интеллигенция в центральных районах столицы и ряде райцентров, потом шли окраины крупных городов с переселившимися из сёл. Затем - жители самих сёл.

Сравнение вполне соответствует любому областному центру России. Когда социально нестабильные районы с проживающими там горожанами в первом поколении и людьми не отягощёнными интеллектуальной деятельностью, окружали центр. Где, как правило, на протяжении нескольких поколений живёт интеллигенция.

Население пригородов целенаправленно свозили на националистические митинги в центр столицы. "Городские окраины” Кишинёва и окрестные сёла были использованы революционной националистической интеллигенцией в качестве лома. Для изгнания и физического устранения русскоязычных. Был ли запрос на подобные мероприятия в Бухаресте?

Возможно, если на тот момент других рецептов не знали, и сомневались, что Молдова сможет ассимилировать славян и гагаузов, пока те не ассимилировали её. В конечном итоге, бытовой нацизм, наложенный на обрушение советской экономики, сыграл свою роль. Из Молдовы побежали люди. Большей частью - в Россию, Украину и Израиль.

Приднестровье, в свою очередь, провозгласило независимость и при активной поддержке национальных движений России и Украины надавило на соответствующие политические структуры Москвы и Киева, дабы обеспечить себе военно-экономическую поддержку. В итоге, в ходе краткосрочного военного конфликта 1990-92 годов, Кишинёв лишился контроля над территорией за Днестром, а кое-где, в частности, в Бендерах и вокруг Кицканского плацдарма, утратил контроль и на правом берегу реки.

Очевидно, жесткие меры по ликвидации нацменьшинств республики Молдова со временем утратили актуальность, и сменились мерами мягкими. Без нативного знания румынского языка была отсечена госслужба и работа в любых структурах Молдовы. Был взят курс на ликвидацию русскоязычных школ.

По всем международным правовым нормам, это дискриминационные действия, давление на этнические группы. Но, разумеется, кого это могло беспокоить, если в бывшем СССР славяне повсеместно, включая даже отдельные регионы России, оказались жертвами парадов безграничного суверенитета и этнических чисток.

Софт-национализм и евроинтеграция

Что тем временем происходило в Румынии? Там, наоборот, не было ни пещерного узколобого национал-шовинизма, как в Кишинёве, ни преследований людей другой крови на уровне массовых национальных сообществ. Тем более, не приходило ничего подобного в голову и румынским политикам. Сокращение численности населения в Румынии обусловлено трудной экономической ситуацией и перспективами в более успешных регионах Евросоюза. Румыния теряла людей, но не из-за радикальной политики. Её ключевой проблемой была коррупция.

Череда разных ошибок румынских "нацбилдеров” Румынии и Республики Молдова в разных сферах привела к неутешительным итогам. В период с 1990 по 2023 год Румыния потеряла 17% населения, Молдова - европейский лидер по бегству людей. Минус 31%.

При этом следует отметить, что в Румынии уже лет пятнадцать как активно продвигают доктрину "гражданского национализма”, глубоко не погружаясь в этническую составляющую. "В румыны” готовы принимать буквально всех. Румыния активно паспортизирует тех, кто проявляет интерес к соответствующему гражданству, и имеет документы относительно родственников, проживавших в период до 1940 года, на территории с восточной границы своего государства вплоть до Николаевской области. По сути, на всех тех территориях, на которые в ходе Второй мировой войны ступала нога солдата румынской армии, практически до Днепра.

Паспортизация проходит весьма успешно, в Молдове румынские паспорта не редкость, в Приднестровье они - у каждого десятого, на территории Украины точной статистики нет, но тенденция вполне определена. Процедура вступления в румынское гражданство предполагает принесение клятвы румынскому государству.

Демонстрация этнической принадлежности не требуется при паспортизации, так формируется современная политическая нация. Проживание родственников в период до 1940 года, конечно, опция весьма сложно доказуемая, а значит, не всегда обязательная. Если подойти к "правильным людям”, то и с этим вопросы решаются. И это не потому, что румынам нужны деньги. Это потому, что румынам нужны люди. Требуемая сумма в несколько тысяч евро - это форма финансового ценза.

В одной лишь РФ порядка 30 тысяч лиц, оформивших румынские паспорта.

Понятно, что Румыния многими новыми гражданами будет использована как трамплин, но много кто, возможно, построит себе там дом для отдыха, а кто-то организует бизнес.

Любопытная складывается картина взаимодействия. С одной стороны - миллионы румын Республики Молдова, или тех, кто себя считает молдаванами, противопоставляя румынам, - проходят активную ассимиляцию в России последние 30 с лишним лет. С другой стороны - русские едут в Румынию. Не в Молдову, а в Румынию. С учётом цивилизованности, и много чего ещё.

Русские, кстати, на территории сегодняшней Румынии присутствуют несколько столетий, со времён церковного раскола. Туда устремилась и там обосновалась большая колония старообрядцев. Их потомки и сегодня считают себя русскими.

Вопросы цивилизованного сожительства румын и славян проходят некую трансформацию. Если перспективы политического сближения не просматриваются, то на межнациональном уровне идеи Дмитрия Кантемира по более тесному русско-румынскому сотрудничеству, наоборот, могут быть востребованными в будущем.

Мифы и факты

Следует прояснить относительно давнего-давнего прошлого. Полагаю, что столетия назад исследователи, в том числе Дмитрий Кантемир, стремились приукрасить историю своего народа, и это вполне закономерно.

Трудно предположить, что некая римская элита, особо обеспеченные, влиятельные семьи, представители знатных родов Рима вместо того, чтоб наслаждаться цивилизованностью в самом Риме, добровольно отправятся в отдаленные регионы, по сути - в глушь. Чтобы заниматься сельским хозяйством и подвергать опасности себя и своих близких по соседству с племенами совершенно иной культуры, либо полного отсутствия таковой. Очень любопытная история, но вряд ли такое случается. С большей вероятностью, первыми на новые земли поехали, скорее всего, "лишние люди”, примерно как немцы в Латинскую Америку. Или французы - итальянцы - ирландцы в Северную Америку.

Первым теоретиком румынской идентичности следует считать Дмитрия Кантемира, труды которого в дальнейшем использовали не только теоретики, но и практики. Кантемир - ключевой идеолог румынского национализма.

Пока валашская интеллигенция изучала хорошие манеры, не помышляя о подвиге, революционеры Трансильвании, рискуя жизнью и свободой, упорно занимались нацбилдингом. Это исторический факт, никуда от него не деться.





Роль России и её интересы

В периоды слияний в единое целое, Княжество Молдова нечасто позиционировала себя раздельно от Валахии, через сепаратизм. Идею единства двух княжеств продвигал в том числе советник Петра Первого Дмитрий Кантермир. Надо понимать, в эпоху Кантемира России нужна была вся Румыния как единый проект румын, опять же, благодаря лишь таланту самого Дмитрия Кантемира, имевшего способность порождать подобные концепции. Именно он, судя по всему, предложил Петру модель, согласно которой следовало завоевать симпатии всех румын и тамошней элиты. И обеспечить тем самым продвижение интересов России дальше, на Балканы. Формируя противовес влиянию Османской империи.

Гибридная роль Румынии в борьбе Российской империи против Османской империи - ещё один неоспоримый исторический факт.

Ближе румын у Российской империи в данном регионе не было никого, и идея их освобождения от оттоманских "объятий” не сходила с повестки.

Румынская государственность для Российской империи в прошлом - это гибридный проект на пути к освобождению Византии и православных святынь. Воинственные румыны подходили для этой цели, но Стамбул всегда держал румынских бояр на коротком поводке. Проекту не суждено было реализоваться.

Освобождение румын при покровительстве русского императора - центральная идея концептуальной составляющей румынской государственности, о которой писал свои сочинения Дмитрий Кантемир.

Парадоксы истории. Столетия спустя более близким партнёром современной России окажется Турция, нежели Румыния.

Смысл молдовенизма

Молдавская ССР как инструмент - очередная попытка прогрева "молдавского сепаратизма”, если смотреть на ситуацию не с восточной стороны, а с западной, из Бухареста. Часть древнего Молдавского княжества сейчас находится на территории Румынии, восточная его часть с некоторыми потерями на побережье Черного моря - это нынешняя Республика Молдова.

Молдовенизм противопоставляет себя идеологии румынизма - идее единой и неделимой румынской нации, а также концепции унионизма, то есть идее единого и неделимого, постоянно расширяющегося румынского государства. В сегодняшнее время речь идёт о пути к слиянию Румынии и Республики Молдова.

Идея использовать молдовенизм с целью восстановить контроль над утраченной Бессарабией пришла в голову Котовскому и его коллегам. Они лоббировали создание МАССР в составе Украины, которая затем была преобразована в Молдавскую ССР с включением Бессарабии. Именно эта группа лиц предложила концепцию отдельной политической нации "молдаван”.

Распад СССР привёл к медленному, но неуклонному ослаблению данной концепции. Судить о данной тенденции можно по самоидентификации граждан, проживающих в стране. Молдовенизм и на территории Молдовы, и в Черновицкой области Украины объективно уступают год за годом свои позиции.

Влияние молдовенистов, некогда доминировавших на политической сцене Республики Молдова, с каждым десятилетием также неуклонно снижается. У политической нации молдаван в Молдове год от года всё меньше защитников и представителей в эшелонах власти.

На уровне Конституции молдаване обозначены как одна из государствообразующих наций в самопровозглашенном Приднестровье. В школах Приднестровья преподают "Молдавский язык”, он же определён одним из трёх государственных языков, с использованием кириллической графики.

Вероятно, в Кишинёве именно российское имперское начало считают сильной, внушающей тревогу доктриной, в отличие от идей молдовенизма, с которыми пока весьма сложно бороться. Именно поэтому в Республике Молдова на государственном уровне запрещается флаг - русская "имперка”, о существовании которой внутри самой республики вообще мало кто знает.

Смысл молдовенизма заключается в том, что на территории Молдавского княжества несколько столетий назад, в XIII-XIV веках молдаване начали формироваться как нация, отдельная от валашской народности, благодаря контактам и смешению со славянами. Сам термин "молдаване” как самоназвание отдельной общности употребляется с XVI века. При этом оба народа, и молдаване и валахи, использовали кириллицу на письме и их культурные традиции были общими.

В прошлом молдовенизм "отделял” Молдавское княжество от Валашского как территории, где живут в какой-то степени, но разные народы. В современный период - Республику Молдова от Румынии.

На территории Молдавского княжества в языке присутствовало значительное количество заимствований из славянских языков. Этот факт, с точки зрения молдовенистов, позволяет судить о Молдавском языке как об отдельном от языка в Валахии. В итоге, язык валахов приобрел распространенное обозначение как Румынский.

Для нынешнего поколения румын в Румынии термин "молдаване” звучит как региональная принадлежность, как у русских - "новгородец”. Молдовенизм как концепция не расценивается как нечто угрожающее, она практически ушла на периферию и в Молдове. Опасение там вызывает имперское начало России, которая в прошлом не разделяла Румынию, а объединяла. И видела всех без исключения румын близким, союзническим народом. В то время как наиболее умнейший из румын был ближайшим советником русского императора.

В случае с молдовенизмом, типичная история регионализма трансформировалась в бесконечный перепляс геополитического выбора для населения и элит сегодняшней Молдовы - между Россией и Румынией. Молдавский регионализм за границами самой Молдовы не имеет заинтересованных сторон кроме России. Это понимают, однако, не только те, кого данная идеология пугает, но и та часть общества, которая видит в молдовенизме определенную перспективу. В особенности, с учетом значительного числа проживающих в России молдавских мигрантов, не имеющих ни малейших проблем с интеграцией. Так что утверждать, что страница молдовенизма перевёрнута, пока рано. Убежденных сторонников данной идеологии предостаточно.

Фигуры молдовенизма - Георге Асаки и Штефан Великий и Святой

Политическая концепция молдовенизма начала складываться в XIX веке. Писатель Георге Асаки, поддерживавший российское присутствие в Молдавском княжестве выступал против революции 1848 года и против союза Молдовы сВалахией. Он предпринимал активные действия с целью помешать этому союзу.

В своём творчестве Георге Асаки часто использовал молдавские архаизмы и регионализмы.

Асаки считается одним из ярких проводников идеи молдовенизма. Он многим пожертвовал из-за своих убеждений, его преследовали власти.

Умер писатель и сторонник сближения с Россией в глубокой бедности. В Кишинёве его именем названа улица.

Центральной героической фигурой концепции молдовенизма был выбран господарь Молдовы Штефан Великий и Святой (Ștefan cel Mare și Sfânt).

Штефан правил 47 лет, с 1457по1504 годы. Он был сватом русского государя Ивана Великого и союзником господаря Валахии Влада Цепеша, хотя у них случались и конфликты. Штефан известен как ревностный защитник православия и союзник Московского царства против Польши и Литвы. В 1992 году Штефан был канонизирован в лике святых Румынской православной церковью.

В период своего правления Штефан успешно противостоял грозным соперникам. По словам современников, "его роль в антиосманском союзе была выдающейся”, а его дипломатия свидетельствовала о том, что он был одним из "самых проницательных политиков” Европы XV века. Это умение позволило ему натравить друг на друга Османскую империю, Польшу и Венгрию.

Годы, последовавшие за войнами Штефана против Османской империи, были описаны как эпоха "культурной политики” и "великого архитектурного подъема”. По инициативе Штефана после 1487 года было возведено более десятка каменных церквей.

Местный фольклор закрепил за Штефаном имидж защитника крестьян от дворян и иностранных захватчиков. На протяжении столетий свободные крестьяне утверждали, что унаследовали свою земельную собственность от предков, которым она была дарована Штефаном за храбрость в сражениях. Все эти события сделали Штефана культовой фигурой как в румынском национализме, так и для молдовенистов.

Идеология как фундамент

По всем регионам территории нынешней Румынии сегодня живут национальные меньшинства. Столетиями. Но это не оказалось помехой, и там из этого не случились пёстрые многонациональные США - национализм расширил и скрепил румынское государство. Без национализма и его теоретиков Румынии как государства бы не существовало ни сегодня, ни столетие назад.

Можно случайным образом заполучить территорию. Но станет ли она естественным продолжением твоего проекта - зависит в том числе и от того, есть ли сам проект, насколько он серьёзен и способен ли себя защитить вне человеческого фактора, вне "сильных личностей” и жестоких законов с боевиками в черных или пёстрых рубашках. Одни лишь национальные костюмы сами по себе нигде ничего не определяли, это малосущественная деталь.

Все эти истории "про национализм” - они длятся столетиями. В масштабе которых никакая личность, никакая одна по себе книга, никакой воин, диктатор или интеллектуал сами по себе не важны - всё это лишь кирпичики в стене. В рамках единого вектора, где могут и должны существовать и полемика, и противоборствующие друг другу лагеря, и прочие признаки жизнедеятельности.

Национализм не умер, если есть повод для полемики, если есть, кому её вести. И в румынском государстве национализм на этапе формирования невозможно было заменить ничем. Убрать его - и это государство сдуло бы ветром мгновенно. Поскольку с разных сторон всегда были другие, готовые предложить свои "варианты будущего”, свою мифологию, своих героев и умных предшественников. У румын вовремя нашлось всё "своё”.

В той или иной степени, любые группы людей друг другу враждебны. На временной основе, либо навсегда.

Понимая, кто перед тобой, рано или поздно, но совершенно неизбежно придётся осознать, - кто ты сам.

На протяжении ряда столетий румынские активисты, энтузиасты идеи румынской нации и румынского единства случайно загорались и столь же случайно исчезали в пустоту, в неизвестность. Свержение, изгнание, маргинализация - обыденная череда случайных событий. Если говорить о военных передвижениях, из такого рода случайностей - то помогали поляки, то запорожские казаки, затем Российская империя, то - французы, то - сами того не подозревая - австрийцы, затем снова русские, и так по кругу. Дипломатически - таким же самым образом - румыны опирались на всех подряд, случайных заинтересованных. Территориальные приобретения складывались по итогам войн, в которых румыны зачастую не фигурировали в качестве ключевой силы.

И так, из череды случайных событий сложился пазл - единая Румыния, единая нация, румынский язык и всё-всё-всё. О чём это может говорить? О том, что все эти случайности никогда не сложились бы в пазл, не будь самой идеи, поэзии, литературы. Не будь кружков, школ, маргинальных организаций, личностей-авантюристов, не будь Кантемира с его сочинениями. Ничего бы не было.

Что бы было там без румынского национализма? Ровным счётом - ничего. Может быть, кусочки других государств. Кусочек Турции, кусочек Болгарии, Венгрии, и так далее. Тех, у кого были свои национализмы, свои идеи, своя литература и всё прочее.

Но самое главное, почему у румын, плюс-минус, всё получилось - лежит на поверхности.

Просто румыны знали, чего они хотят.







