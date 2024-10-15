С 2018 г. в РФ потрачено больше 60 млрд рублей на оказание медпомощи мигрантам без полисов; преступления мигрантов-подростков выросли вдвое

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о росте числа тяжких преступлений, совершённых подростками-мигрантами: "В этом году количество преступлений несовершеннолетних мигрантов увеличилось на 10%. Причем возросло более чем вдвое число особо тяжких деяний подростков-мигрантов: с 53 до 108", - сказал он в ходе оперативного совещания по вопросам расследования преступлений несовершеннолетних. Неблагоприятная ситуация с криминализацией подростковой среды отмечается преимущественно в Кемеровской области, республике Коми, Курганской и Калининградской областях.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что нужно дополнительно изучить перечень профессий, наличие которых позволяет получить вид на жительство в России в упрощенном порядке: "Мы вчера на Совете Думы обсуждали. Надо ознакомиться с перечнем министерства труда профессий, по которым получают в упрощенном порядке вид на жительство, а затем пригласим министра труда и социального развития, пускай он нам обоснует его". Он отметил, что это один из вопросов, которые люди задают, но не получают ответа.
Госдума приняла закон, направленный на противодействие заключению фиктивных браков с мигрантами. Он предусматривает получение вида на жительство для иностранцев не ранее чем через три года после вступления в брак либо усыновления. Помимо этого, закон позволяет отзывать ранее выданные разрешения в случае, если брак будет признан фиктивным или если лицо будет лишено родительских прав.