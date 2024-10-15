 

С 2018 г. в РФ потрачено больше 60 млрд рублей на оказание медпомощи мигрантам без полисов; преступления мигрантов-подростков выросли вдвое

Депутату Госдумы Михаилу Матвееву удалось выяснить, что с 2018 г. регионы России потратили из своих бюджетов более 60,7 млрд.руб. на оказание медицинской помощи мигрантам, не имеющим полисов медицинского страхования. 
В числе лидеров - Москва (42+млрд.руб.), Санкт-Петербург (4+млрд.руб.), ХМАО (2,2 млрд.руб.), Курганская обл.(1,7 млрд.руб.) и Краснодарский край (более 1 млрд.руб), Новосибирская область, Ростовская и др.
Публикуемые здесь сводные данные взяты из официальных ответов на мои депутатские запросы, можете поискать в таблице свой регион.
Матвеев обратил внимание на то, что объём бесплатной для мигрантов медпомощи ежегодно растёт, и речь идёт не только о "всё возрастающих потерях региональных бюджетов, но об огромном страховом рынке, который идёт мимо российских страховых компаний". 
 

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о росте числа тяжких преступлений, совершённых подростками-мигрантами: "В этом году количество преступлений несовершеннолетних мигрантов увеличилось на 10%. Причем возросло более чем вдвое число особо тяжких деяний подростков-мигрантов: с 53 до 108", - сказал он в ходе оперативного совещания по вопросам расследования преступлений несовершеннолетних. Неблагоприятная ситуация с криминализацией подростковой среды отмечается преимущественно в Кемеровской области, республике Коми, Курганской и Калининградской областях.

 

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что нужно дополнительно изучить перечень профессий, наличие которых позволяет получить вид на жительство в России в упрощенном порядке: "Мы вчера на Совете Думы обсуждали. Надо ознакомиться с перечнем министерства труда профессий, по которым получают в упрощенном порядке вид на жительство, а затем пригласим министра труда и социального развития, пускай он нам обоснует его". Он отметил, что это один из вопросов, которые люди задают, но не получают ответа. 

"У нас все молчат, почему-то не высказывают свою точку зрения, как будто это их не касается. Неправильно это. Мы исходим из того, что ответственность должна в этом вопросе быть, в первую очередь, у правительства. И правительство должно сформулировать, как будут решаться вопросы в сфере трудовой миграции и вопросы приобретения вида на жительство, гражданства, то есть реализовываться миграционная политика".
 

Госдума приняла закон, направленный на противодействие заключению фиктивных браков с мигрантами. Он предусматривает получение вида на жительство для иностранцев не ранее чем через три года после вступления в брак либо усыновления. Помимо этого, закон позволяет отзывать ранее выданные разрешения в случае, если брак будет признан фиктивным или если лицо будет лишено родительских прав.

 


 


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