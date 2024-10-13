Детей, которые жалуются на непонимание и имеют меньше 100 "друзей" в соцсетях, предложили считать опасными

Национальный антитеррористический комитет в рамках семинара по противодействию терроризму в образовательных организациях разослал информацию, согласно которой предлагается считать потенциально опасными детей с недостаточным числом друзей в соцсетях. Учителей попросили обращать внимание на детей, которые состоят в «группах деструктивного и агрессивного спектра», интересуются шок-контентом, выкладывают материалы про оружие, восхищаются «нацистами, фашистами, анархистами», выкладывают «остро негативные» публикации, а также посты на тему «меня никто не понимает» или «игнорирует», а также имеют меньше ста друзей в соцсетях. Для противодействия террористической идеологии НАК предложил усилить пропаганду традиционных ценностей.