 

Детей, которые жалуются на непонимание и имеют меньше 100 "друзей" в соцсетях, предложили считать опасными

Национальный антитеррористический комитет в рамках семинара по противодействию терроризму в образовательных организациях разослал информацию, согласно которой предлагается считать потенциально опасными детей с недостаточным числом друзей в соцсетях. Учителей попросили обращать внимание на детей, которые состоят в «группах деструктивного и агрессивного спектра», интересуются шок-контентом, выкладывают материалы про оружие, восхищаются «нацистами, фашистами, анархистами», выкладывают «остро негативные» публикации, а также посты на тему «меня никто не понимает» или «игнорирует», а также имеют меньше ста друзей в соцсетяхДля противодействия террористической идеологии НАК предложил усилить пропаганду традиционных ценностей.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» 81% взрослых американцев хотели бы контролировать присутствие своих детей в соцсетях
» В беднейших районах Англии в пять раз больше ожиревших детей, чем в богатейших
» Названа причина, почему в США детей с ковидом госпитализируют в 4 раза чаще, чем в Англии
» Комитет Елены Мизулиной решил блокировать сайты и форумы за мат
» Будет введена ответственность за распространение "террористических материалов" в Интернете
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Неколония, или Туда и обратно

Неколония, или Туда и обратно

Загадки Октября 1993 года

Загадки Октября 1993 года

“Империя. Справедливость. Русский национализм.” По итогам восстания октября 1993 года

“Империя. Справедливость. Русский национализм.” По итогам восстания октября 1993 года

Многослойность многополярности мира, которую не видят США.

Многослойность многополярности мира, которую не видят США.

Не рожай, убьёшься !

Не рожай, убьёшься !

За пределами кино. Книга рецензий Егора Холмогорова

За пределами кино. Книга рецензий Егора Холмогорова

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Мошенники используют ИИ, чтобы имитировать голоса детей и просить о помощи

  • 19:12
  • 164

Церковь Англии выплатит чернокожим миллиард фунтов репараций, но недовольные уже нашлись

  • 18:48
  • 168

Москва потратит на реновацию 1,2 триллиона рублей за три года

  • 18:24
  • 168

Детей, которые жалуются на непонимание и имеют меньше 100 "друзей" в соцсетях, предложили считать опасными

  • 18:19
  • 212

Под Псковом открыли памятник Арине Родионовне

  • 18:12
  • 171

Украинцы вывозят из Курской области всю сельскохозяйственную технику

  • 18:05
  • 191
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru