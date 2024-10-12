В Москве задержали мигранта, который истязал пасынка, сделал ему обрезание и заставлял называться "узбеком"

Столичный главк СК РФ возбудил уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в истязании пасынка.
"Не позднее 11 октября 2024 года фигурант, находясь в квартире жилого дома, расположенного на улице Дубнинской в городе Москве, испытывая личную неприязнь к семилетнему сыну своей сожительницы, систематически причинял ему физические и психические страдания путем неоднократного нанесения побоев и иных насильственных действий", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье об истязании в отношении гражданина Узбекистана, он задержан.
Телеграм-канал "Многонационал" даёт больше информации:
Кроме того, мальчик рассказал бабушке, что теперь он узбек и должен читать намаз.