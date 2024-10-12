В Москве задержали мигранта, который истязал пасынка, сделал ему обрезание и заставлял называться "узбеком"

Столичный главк СК РФ возбудил уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в истязании пасынка.

"Не позднее 11 октября 2024 года фигурант, находясь в квартире жилого дома, расположенного на улице Дубнинской в городе Москве, испытывая личную неприязнь к семилетнему сыну своей сожительницы, систематически причинял ему физические и психические страдания путем неоднократного нанесения побоев и иных насильственных действий", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье об истязании в отношении гражданина Узбекистана, он задержан.

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Чудесная «восточная сказка» началось с того, что Ольга познакомилась с узбеком Джихангиром. Сначала Ольга начала носить хиджаб, потом они с Джихангиром поженились в мечети — официальный брак заключить не получилось, т.к. у узбека уже есть жена на родине.

Потом Артём рассказал соседке, что ему сделали обрезание и он очень страдает из-за этого и не может ходить в садик. В июле ребёнок пришёл к соседке с вещами и пожаловался на крики и скандалы дома, просил пустить его пожить.

Отец мальчика опасается, что Ольга увезёт сына в Узбекистан, потому что у её султана сердца нет регистрации в России.

При этом, по словам отца, опека в этой ситуации бездействует.

Кроме того, мальчик рассказал бабушке, что теперь он узбек и должен читать намаз.