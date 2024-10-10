Крестопад в Рязани, соборная мечеть в Екатеринбурге, 538 мигрантов задержаны в одном из хостелов Москвы

538 мигрантов задержаны
в Москве, в хостеле на Новоясеневском проспекте, в рамках расследования дела об экстремистском сообществе и из-за полученной информации о нелегальных мигрантах.
На Алтае житель Таджикистана арестован
за финансовую помощь террористам.
В Екатеринбурге, где 90% русского населения и "всего две-три мечети", построят
огромную соборную мечеть, её планируется посвятить памяти участников СВО.
В Подольске пьяные мигранты кричали "Аллаху акбар" и напали на прохожих, сделавших им замечание. Мужчине проломили голову
, девушке выбили зубы.
Управление культуры Рязани поместило на свой логотип купола православного храма без крестов
.