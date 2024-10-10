Крестопад в Рязани, соборная мечеть в Екатеринбурге, 538 мигрантов задержаны в одном из хостелов Москвы

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538 мигрантов задержаны в Москве, в хостеле на Новоясеневском проспекте, в рамках расследования дела об экстремистском сообществе и из-за полученной информации о нелегальных мигрантах.
На Алтае житель Таджикистана арестован за финансовую помощь террористам.
В Москве задержан китаец, подозреваемый в развратных действиях по отношению к двум школьницам.
В Екатеринбурге, где 90% русского населения и "всего две-три мечети", построят огромную соборную мечеть, её планируется посвятить памяти участников СВО.
В Подольске пьяные мигранты кричали "Аллаху акбар" и напали на прохожих, сделавших им замечание. Мужчине проломили голову, девушке выбили зубы.
Управление культуры Рязани поместило на свой логотип купола православного храма без крестов.
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