Загадки Октября 1993 года

За десятилетия, минувшие с трагических дней сентябрьско-октябрьского противостояния 1993 года, было дано множество разнополярных оценок. Безусловно, как занявшему определённую сторону конфликта, мне всегда были ближе и понятнее оценки тех, кто так или иначе оказался в тот период, да и после произошедшего, на стороне парламента России.

Проигравшая сторона в оценках своих лидеров сошлась в главном: расстрел защитников парламента явился завершающим звеном в цепи событий, закрепивших колонизацию России с целью последующего разграбления её национальных богатств. Произошедшее 3-4 октября 1993 года - это военный мятеж, иностранная интервенция руками местечковой компрадорской элиты, а также подготовленных и проплаченных ею заблаговременно парамилитарных формирований. Кукловоды и кураторы руководителей и провокаторов антиконституционного мятежа, вероятно, находились за пределами РФ.

Аналогии можно искать среди множества латиноамериканских режимов середины прошлого века. Ликвидация законно избранного парламента силами приближенных к себе военных и парамилитарных структур, сопровождаемая дискредитационными медийными спецоперациями в захваченном информационном пространстве.

Подобные оценки случившемуся неоднократно давались как лидерами оппозиции того времени - представителями парламентских и непарламентских движений и партий национал-патриотической направленности, ровно как и журналистами, публицистами, философами. Достаточно вспомнить весьма жесткие колонки в газете "Завтра” Александра Проханова.

Нет дефицита в мемуарах и аналитике по Октябрю 1993 года.





Хотелось бы отметить из последнего весьма любопытную публикацию из 2 частей за подписью А.В. Зайцева "Восстание в Москве 3 октября 1993 г.: стихийность или организация?” (Часть 1, часть 2). Автор пытается стыковать материалы открытых источников, стараясь построить хронологический ряд в деталях. Уже в данном кропотливом труде содержится множество подсказок и названы многие имена. Однако, автор не спешит с наиболее важными с судебно-правовой точки зрения вопросами. А они есть.

Читатели могут, конечно спросить меня, так ли уж важно "ворошить прошлое”, в особенности, в свете текущих событий. Когда за прошедшие десятилетия численность русского населения на постсоветском пространстве уменьшается чуть ли не в геометрической прогрессии. А если прекратить весьма спорную делёжку людей согласно концепций "политических наций”, то только за последние 12 лет - жертв военного конфликта среди русских, или, если хотите, славян, - уже около миллиона. И эта цифра продолжает лишь кратно расти.

"Ворошить прошлое” необходимо, поскольку сожжение живьём в Доме Советов и расстрел безоружных манифестантов у Останкино 3-4 Октября 1993 года можно вполне поставить в один ряд с сожжением людей в Одесском Доме Профсоюзов 2 мая 2014 года. Пусть с иным количеством жертв, но цепочка этих событий и умышленное сокрытие информации по обоим эпизодам истории пост-СССР привело к негативным последствиям.

Отсутствие должной правовой оценки также способно множить нездоровые конспирологические теории. К примеру, с вопросами, не являются ли оба приведённых события продолжением друг друга, не являются ли они осмысленным ритуальным убийством. Ради какой-нибудь прагматичной цели, скажем, устрашения, прелюдией к неким дальнейшим драматическим сценариям. Кто стоит за всем этим, если у каждого события, у каждого решения в ту, или иную сторону, всегда имеются имена и фамилии лиц, отдававших приказы. Как и тех, кто курировал данных лиц.

Быть может в отношении Октября 1993 года - это некие персоналии за рубежом, быть может, в определенных должностях на тот момент, - расследовать такие события нужно обязательно.

Огласка фактов необходима живым. В первую очередь, чтобы публичная правовая оценка была дана в конце концов юристами, а не публицистами. Чтобы прояснить связи тогдашней российской клептократии с их покровителями в других столицах. Даже если эти лица уже на пенсии, либо умерли, всё это имеет значение для будущего.

Но в первую очередь - потому что у Октября 1993 года были невинные жертвы. Те, кто вышел на защиту парламента и погиб, защищая демократию и конституционные права всех граждан страны.

У многих из них были семьи, маленькие дети, и их наследники вправе претендовать не только на честное имя и соответствующие заслуги, но и на финансовую компенсацию.

Переоткрытие уголовного дела является важнейшим актом по деколонизации России. О которой иногда говорят сегодняшние политики и исследователи. Красивые громкие фразы не отменяют необходимости ясных ответов на простые вопросы: каким образом РФ превратилась в колонию, когда, и кто этому способствовал по разные стороны границ.

Если уж начали говорить публично о таких вещах - то пора и договаривать, господа. Карты - на стол.

Признаков колонизации РФ было множество. Начиная от многочисленных зарубежных советников и дипломатов, оказавших в Октябре 1993 года неоценимую моральную и дипломатическую, а, возможно, и информационную, и военную поддержку администрации президента Ельцина.

России, в случае победы парламента над Ельциным и его группировкой, светила бы, возможно, международная изоляция. Нужны детали - кто, когда и при каких обстоятельствах озвучивал тему возможной изоляции РФ, тем самым открыто покровительствуя Ельцину и его администрации.

Очевидно, с тогдашней администрацией РФ дела у их партнёров шли весьма успешно. Компрадорская элита принимала в свои цепкие руки управление над колонизированной территорией, доводя народ до нищеты, отчаяния, голодной смерти, множества самоубийств и ухода молодого поколения русских в криминалитет.

Из России эти люди у меня на глазах строили Чили 1973 и Аргентину 1976 года. Все мы были живыми свидетелями этой стратегии. И у этой стратегии, разумеется, были имена, фамилии и должности.

Они должны быть названы.

Подобного рода расследования, а не мемы публицистов и их громкие фразы в Телеграм-каналах, являются реальной деколонизацией. В противном случае все разговоры про деколонизацию и некое отличие нынешней генерации управляющих РФ от предыдущей - лишь имитация. Возможно, временная.

"Сегодня поём новые песни - а завтра, коль прикажут, затянем старое.”

В данном контексте весьма любопытны всплывающие то здесь, то там - "расследования”, после разворачивания открытого конфликта внутри элит РФ.

Мы с любопытством наблюдаем, как бывшие "коллеги” и идейные союзники по компрадорскому лагерю периодически мочат друг друга, сливают некие сведения. Не исключено, что эти сведения получаются от определённых структур, ситуативно враждебных тем, или иным персонам во властных коридорах РФ.

По данному поводу я обычно вспоминаю эпизод с Глебом Жегловым из фильма "Место встречи изменить нельзя”. Думаю, все хорошо помнят эту сцену.

"– Глеб! – закричал Соловьев. – Да ты что?! Неужто ты этой воровке, марвихерше противной поверил? А мне, своему товарищу…

– Ты мне не товарищ, – сказал тихо Жеглов…”

Если чьи-то там бывшие покровители решают сливать ту, или иную информацию, следует принимать её во внимание, учитывая весьма благородные цели по деколонизации. По крайней мере, ради моральной оценки и понимания. Когда, как и при чьем активном содействии эта колонизация началась. Как шла. Куда девались русские деньги.

Давайте для начала постараемся усвоить очевидный факт. 4 Октября 1993 года страна окончательно перешла под внешнее управление. Быть может, это произошло значительно раньше, и даже до Беловежских соглашений. Но именно Октябрьские события в Москве в 1993 году не оставили никаких двойных толкований. Больше никаких. Колония латиноамериканского типа. Компрадорский режим, сожженные и замученные русские люди в Доме Советов, Останкино и окрестностях.

Загадок у Октября 1993 много. Документы и показания наверняка содержатся в соответствующих архивах, и наверняка не уничтожены до сих пор, пока не заявлено обратное. Поэтому, остаётся надеяться, что рано или поздно мы узнаем больше о событиях Октября 1993 года не из мемуаров, а из материалов следствия. В частности, интересны детали, каким образом конституционный кризис и уличные протесты трансформировались в массовое убийство гражданских лиц. Вопросы требуют ответа.

- Конституционный суд выносит заключение о неконституционности действий президента Ельцина, сославшись на соответствующую статью Конституции. Кто и по чьему указанию саботировал решение Конституционного суда в структурах исполнительной власти?

- Кто инициировал тему по раздаче оружия среди сторонников Ельцина? Кто отдавал и выполнял соответствующие поручения?

- Кто, по чьему приказу и при каких обстоятельствах и финансировании заблаговременно осуществлял создание парамилитарных структур неонацистского толка, заточенных на "борьбу с коммунизмом”. Это шаблонная практика для хунт Латинской Америки, совершенно ничего нового. Словно одни и те же методички. Кто и по чьему приказу выдал им оружие в Доме Советов? Единичные случаи такой выдачи были. Как и где оно применялось? Чьи приказы выполняли лидеры этих структур?

- Кто курировал парамилитарные структуры без какой-либо политической привязки (т.н. "афганцы” и прочие) в так называемом "лагере сторонников Ельцина”? Кто их вооружал 3-4 Октября 1993, на основании каких приказов? Кто финансировал пропрезидентских парамилитарес, участвовавших в нападении на российский парламент утром 4 октября 1993 года?

- Кто и чьи приказы выполнял 3-4 октября в коридорах исполнительной власти, кто и от кого получал финансирование для проведения штурма парламента РФ? В оппозиционной прессе девяностых выходило достаточно публикаций относительно военных и парамилитарных структур, которым банкиры и олигархи отгружали мешками доллары за их участие в нападении на протестующих защитников парламента, в расстреле и поджоге Дома Советов 4 октября, в стрельбе из БТРов по безоружным манифестантам 3 октября 1993 года в районе телецентра Останкино.

- Необходимо проследить каждый отдельный случай выдачи и применения оружия 3-4 октября 1993 года.

- Какова была роль иностранных советников в происходящем? Кого они консультировали? Какова их роль в принятии ключевых решений?

- Следует дать правовую оценку заявлениям назначенного тогда генпрокурора Казанника относительно давления на него, приказов со стороны президента с целью вынести решение о смертной казни в отношении лидеров парламента, выступивших в защиту Конституционного строя России.

Судя по тогдашним заявлениям генпрокурора Казанника, следователям удалось воссоздать полную картину произошедшего, и материалы дела наверняка позволят понять - имела ли место провокация, какова роль тех, или иных лиц в лагерях парламента и президента. Разобраться с мотивами тех, или иных лиц. С преференциями, которые те, или иные лица получили благодаря заблаговременной поддержке победившей стороны. Оценить размер компенсации семьям раненых и погибших защитников парламента.

Страница колонизации закрывается именно так. С ответов на вопросы, суда и публичного подведения итогов.

Данная прозрачность - безусловный аргумент в отношении сомневающихся в том, что намерения нынешней администрации РФ искренни и благи, а цели достойны. Что нет "второго дна”, что сегодняшние демарши - не ситуативная, дешевая имитация. Не пыль в глаза. До появления следующих покровителей и кураторов в мировых политических и финансовых центрах.

Пока страницы 1993 года не закрыты, никуда не денутся сомнения в отношении подлинности суверенитета, независимости лиц администрации от внешних кураторов, а также публично провозглашаемые намерения относительно защиты интересов русского народа. Пока есть сомнения - будут вопросы. Лучше отвечать на них самим, не дожидаясь очередных информационных сливов из мировых столиц.

Понятно, что нынешнее поколение российских руководителей не может нести какую-либо ответственность за события 1993 года. Речь идёт о моральной отвественности государства перед своими гражданами. О публичной оценке событий 1993 года. О необходимости вовремя разбирать старые завалы и не оставлять почву для сомнений конспирологам и обычным гражданам.

Пришло время разгрести то, что когда-то предшественники нынешней власти стыдливо замели под ковёр.



