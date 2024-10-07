Британия заняла первое место по числу нелегальных мигрантов в Европе, но в России свои цифры

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Британия заняла первое место по числу нелегальных мигрантов в Европе: их в стране примерно 745 тыс. Для сравнения: в Германии - 700 тыс., во Франции - 300 тыс. нелегалов. Это произошло несмотря на то, что в конце 2022 года Британия обязалась выплатить Франции 62 млн фунтов стерлингов (72 млн евро), чтобы французы препятствовали мигрантам плыть через пролив в Британию.
Случаи антисемитских проявлений в Британии взлетели вчетверо, если сравнивать с мирным временем, - или втрое, если сравнивать со временем предыдущей войны в Газе (2020-21). В Германии число преступлений на почве антисемитизма выросло вдвое.
 
В РФ число нелегальных мигрантов, в зависимости от способов подсчёта, колеблется от 630 тыс. (по словам Вадима Коженова, руководителя центра правовой помощи мигрантам) до 3-4 млн (по оценке директора Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Марины Храмовой); при том что совокупное число мигрантов, как сказала Храмова, оценивается в  12-14 млн.
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