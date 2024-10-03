Российская жилищная система совершенно не готова к массовой замене лифтов в жилых домах. После 15 февраля 2025 года Ростехнадзору придется остановить десятки тысяч лифтов по всей стране, поскольку в этот день завершится срок замены требующих этого конструкций в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза. Но из-за нехватки средств на замену необходимые работы проведены не будут, и эту дату, вероятно перенесут, что не добавит лифтам надёжности.

Согласно новым требованиям о предельном сроке эксплуатации лифтов, с января непригодными ежегодно будут признавать по 70 тысяч подъемников (общее число лифтов в стране составляет около 600 тысяч).

К такому положению в отрасли привёл острый дефицит квалифицированных специалистов, сложившийся из-за отказа от развития собственного лифтостроения в пользу закупки заграничных технологий и компонентов. На данный момент доля иностранных комплектующих в производстве составляет от 30 до 70 процентов. Ввиду санкций отечественные компании переориентировались с западного на азиатский рынок, от которого вновь попали в зависимость, пояснил член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин. Он отметил, что "к массовой замене [лифтов] мы совершенно не готовы".



