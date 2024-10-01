 

В Екатеринбурге у учителей и медиков отбирают часть зарплаты в помощь жителям Курской области

 

В Екатеринбурге учителя пожаловались на то, что у них отобрали часть заработной платы в помощь жителям Курской области. Так, в Академическом районе у педагогов вычли по тысяче рублей, у директоров школ и их заместителей - по три тысячи. В мэрии Екатеринбурга говорят, что все сборы на помощь пострадавшим в Курской области — исключительно добровольные, никакого принуждения быть не может. 

Отчисления из зарплаты происходят и в медицинских учреждениях Екатеринбурга, где, по словам очевидца, они не выглядят добровольными:

 

 

 

Сегодня сдал кровь в отделении переливания крови Первой Областной больницы в Екатеринбурге (...) в комнату вошла медсестра и с возмущением сообщила остальным медикам, что только что была у начальника, и он потребовал, чтобы все медики этого отделения сегодня же написали заявления о переводе по 2000 рублей в некий сомнительный фонд, якобы - "на Курск". Причём если общая сумма переводов сотрудников этой больницы будет меньше некой критической суммы, то Областная больница лишится львиной доли финансирования, и всему персоналу больницы будет сокращена заработная плата (гораздо более, чем на 2000 рублей каждому). Весь персонал, находящийся в помещении, был возмущён. Люди говорили, что сами переводят деньги на благотворительность и бойцам СВО, но переводят только своим хорошим знакомым, кого много лет лично знают. Не желают переводить деньги в сомнительный фонд.

 

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Украинцы опять обстреляли погранпост и деревню в Курской области
» Московские учителя зарабатывают вдвое больше краснодарских
» Сергей Собянин: средняя зарплата медиков в Москве достигла 114 тысяч рублей
» Помощь пострадавшим от войны жителям Осетии
» ЯК-42: аварийная посадка в Екатеринбурге
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
За пределами кино. Книга рецензий Егора Холмогорова

За пределами кино. Книга рецензий Егора Холмогорова

Какая языковая политика нужна России

Какая языковая политика нужна России

Мир и победа как маскировочные понятия экспансии США

Мир и победа как маскировочные понятия экспансии США

\

"План победы": что привёз Зеленский в Штаты

  • 1 224
Про грубый секс, крещёный мир и газету \

Про грубый секс, крещёный мир и газету "Либерасьон"

Привычка к хорошему

Привычка к хорошему

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Угледар, возможно, перешёл под контроль ВС РФ; новый генсек НАТО поддержал вступление Украины в альянс и удары по России

  • 14:08
  • 64

Британские больницы дают мигрантам приоритет перед британцами; Делягин считает, что мигранты могут уничтожить Россию за одно поколение

  • 13:35
  • 104

Состояние российских богачей с начала 2024 года выросло на 31 млрд долларов, растёт задолженность россиян перед банками и МФО

  • 12:55
  • 144

В Екатеринбурге у учителей и медиков отбирают часть зарплаты в помощь жителям Курской области

  • 12:42
  • 374

Информационные цыгане делают бизнес на малолетних детях

Больше половины российских военнопленных рассказали представителям ООН о пытках на Украине

  • 11:33
  • 164
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru