В Екатеринбурге у учителей и медиков отбирают часть зарплаты в помощь жителям Курской области

В Екатеринбурге учителя пожаловались на то, что у них отобрали часть заработной платы в помощь жителям Курской области. Так, в Академическом районе у педагогов вычли по тысяче рублей, у директоров школ и их заместителей - по три тысячи. В мэрии Екатеринбурга говорят, что все сборы на помощь пострадавшим в Курской области — исключительно добровольные, никакого принуждения быть не может.

Отчисления из зарплаты происходят и в медицинских учреждениях Екатеринбурга, где, по словам очевидца, они не выглядят добровольными: