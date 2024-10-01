Больше половины российских военнопленных рассказали представителям ООН о пытках на Украине

С 2023 года 104 российских военнопленных на Украине из 205 опрошенных рассказали о пытках, говорится в периодическом докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека; "подавляющее большинство актов пыток или жестокого обращения с российскими военнопленными, о которых сообщили 87 из 205 опрошенных военнопленных, имели место в неофициальных или транзитных местах, включая гаражи, подвалы или частные дома".

Из показаний: "От шести до восьми мужчин по очереди пинали и избивали меня, используя молотки, дубинки и металлические трубы. Это длилось три-четыре часа". Российский боец, попавший в плен ВСУ, рассказал, что такие методы украинцы применяют для того, чтобы заставить военнопленных говорить на допросах.

Согласно данным ООН, российские бойцы подвергались жестоким избиениям, в том числе по коленям и суставам, угрозам физической расправы и насилия, а также ударам электрошоком. Для пыток ВСУ использовали резиновые дубинки, алюминиевые или деревянные биты и молотки, а также различные электрические устройства, среди которых были автомобильные аккумуляторы.

«Когда балаклава, закрывавшая мое лицо, пропиталась кровью, они просто приклеили скотч, чтобы кровь не капала», — процитировали в докладе российского военнопленного.

Пытками занимаются как ВСУ, так и СБУ.

Кроме того, 2 апреля верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отметил, что украинские власти пытают собственных граждан, заподозренных в симпатиях и сотрудничестве с Россией. В большинстве случаев пыткам подвергаются жители территорий, из которых ушли российские войска.

Спецслужбы Украины пытают попавшего в плен российского бойца Геннадия Иванченко, а после присылают матери, Валентине, видео с издевательствами. Валентина Иванченко является сотрудницей Росгвардии по Донецкой народной республике, и шантажом её пытаются принудить сотрудничать с Украиной. Женщина сказала, что иногда пытки сына транслировали ей в реальном времени.

«Я слышала, как его били, он кричал: "Мамочка, помоги, сделай что-нибудь, сделай, что тебе говорят" (...) Мне говорили, что если я не сделаю то, что они говорят, то сына я больше не увижу. При звонках его били, и я слышала это и даже видела».

Она добавила, что спецслужбы Украины требовали от нее документы Росгвардии по ДНР, в том числе, список сотрудников ведомства. При этом сына Валентины не вносят в списки на обмен, чтобы получить от нее максимальный объем сведений.