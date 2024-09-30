 

ВЦИОМ: 77% россиян равнодушны к футболу

 

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, доля россиян, которые не интересуются футболом, за почти 20 лет выросла до 77%. В 2005 году она составляла 43%, в 2022 – 63%.

Доля постоянных болельщиков с 2005 года снизилась почти в пять раз – с 19% до 4%, периодических болельщиков – почти в два раза (с 34% до 18%).

Снизилось и число россиян, которые могут назвать действующего отечественного футболиста, "интересного и симпатичного им с точки зрения его профессиональных и человеческих качеств". В 2009 г. на этот вопрос содержательно ответили 47%, в 2024 - 17%.

Болельщиков, хотя бы периодических, больше среди жителей Кавказа и ЮФО (каждый четвёртый), а в Сибири и на Дальнем Востоке их совсем мало (один или двое из десяти).

 


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APN.ru