6 человек пытались ворваться в НИИ Склифосовского, чтобы увезти Умара Чичаева

НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского , где медики оказывали помощь бойцу ММА Умару Чичаеву, задержанному после стрельбы у офиса "Вайлдберриз". "Они приходили за Чичаевым в медучреждение, где ему оказывали первую помощь после задержания, чтобы увезти его, но были задержаны сами за неповиновение сотрудникам полиции", - Шестеро мужчин арестованы за попытку прорваться в приёмное отделение и в палату, где медики оказывали помощь бойцу ММА Умару Чичаеву, задержанному после стрельбы у офиса "Вайлдберриз". "Они приходили за Чичаевым в медучреждение, где ему оказывали первую помощь после задержания, чтобы увезти его, но были задержаны сами за неповиновение сотрудникам полиции", - сказал собеседник ТАСС.

Чичаев проходит службу в должности замкомандира подразделения Росгвардии "Ахмат-1". Ему предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, незаконном обороте оружия и самоуправстве. Иные подробности не разглашаются, судебное заседание по делу проходило в закрытом режиме. Он арестован на два месяца.

Как пишет телеграм-канал "Многонационал", Мещанский суд Москвы признал виновными 19 фигурантов по делу нападении на офис "Вайлдберриз" и назначил им всего лишь административные аресты на 15 суток за неповиновеновение властям. "Среди правонарушителей: Цечоев Б., Эсмурзиев З., Баркинхоев З., Кодзоев А., Цечоев М., Чичаев Р., Лолохоев И., Аушев М., Исмаилов Р., Дакиев И., Евкуров Б., Албаков А., Малороев У. и другие специалисты".

ротив него выдвинуты обвинения по тяжелым статьям, в том числе в убийстве. Всего по делу арестованы более 20 подозреваемых, среди них известные спортсмены, входившие в команду Бакальчука. В то же время сам Владислав Бакальчук (муж владелицы "Вайлдберриз"), который то ли пытался осуществить рейдерский захват, то ли вместе с "командой" стал "жертвой циничной провокации и нападения" , отпущен на свободу. П









