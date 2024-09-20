 

Ростелесеть жалуется на дискриминацию из-за замедления Ютуба, российское ПО намного дороже зарубежных аналогов

 

Ассоциация «Ростелесеть», в которую входит более двухсот региональных операторов связи, обратилась в Федеральную антимонопольную службу с жалобой на дискриминацию из-за замедления видеохостинга YouTube в России. Отмечается, что интернет-провайдеры столкнулись с ухудшением доступа к сайту видеохостинга, в то время как на сотовых сетях замедление "Ютуба" незначительное. В результате небольшие региональные операторы массово теряют абонентов, потому что те переключаются на услуги сотовых операторов из-за качества работы видеохостинга, и это нарушает правило свободного рынка.

25 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что администрация видеохостинга безнаказанно нарушает и игнорирует российское законодательство.

Кремль продолжает использовать "Ютуб", объясняя это тем, что «задействует все возможные на данный момент ресурсы для распространения информации о работе» президента РФ Владимира Путина. 

 

Программное обеспечение от российских разработчиков, созданное в рамках политики импортозамещения, неоправданно дорого и уступает по качеству зарубежным аналогам, заявил заместитель директора Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Виталий Лютиков. По его словам, после ухода с рынка мировых брендов компании, осознав отсутствие конкуренции, подняли цены «в десятки раз». В свою очередь директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух сказал о меньшем масштабе подорожания — на 15-20 процентов каждый год.

Ранее, в апреле, Ассоциация банков России (АБР) просила продлить сроки перехода на объектах критической инфраструктуры, потому что многих необходимых ИТ-решений не существует, и вице-президент АБР Алексей Войлуков утверждал, что с аналогичной проблемой столкнулись крупнейшие компании в сфере энергетики, транспорта и других объектов критической инфраструктуры. Речь идет, например, о решениях от Cisco и Palo Alto Networks, отечественные аналоги которых малопроизводительны и в пять-семь раз дороже


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