 

В Ливане теперь взрывается бытовая техника, премьер-министр Израиля сообщил, что идёт восстановление безопасности

 

В Ливане началась новая волна взрывов беспроводных устройств шиитской организации «Хезболла», теперь вместо пейджеров начали взрываться радиостанции ICOM, ноутбуки, магнитолы и другие устройства с литий-ионными аккумуляторами, известно о погибших и сотне пострадавших.

 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к нации и сообщил, что идёт восстановление безопасности на севере страны (на границе с Ливаном): «Я уже говорил, что Израиль благополучно вернет жителей севера страны в свои дома. И именно это мы и собираемся сделать».

 


 


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