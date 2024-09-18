В Ливане теперь взрывается бытовая техника, премьер-министр Израиля сообщил, что идёт восстановление безопасности

В Ливане началась новая волна взрывов беспроводных устройств шиитской организации «Хезболла», теперь вместо пейджеров начали взрываться радиостанции ICOM, ноутбуки, магнитолы и другие устройства с литий-ионными аккумуляторами, известно о погибших и сотне пострадавших.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к нации и сообщил, что идёт восстановление безопасности на севере страны (на границе с Ливаном): «Я уже говорил, что Израиль благополучно вернет жителей севера страны в свои дома. И именно это мы и собираемся сделать».