 

9 человек погибли и более 3000 ранены в результате взрыва пейджеров в Ливане

 

В результате серии взрывов в Бейруте и южных районах Ливана погибли не менее восьми человек, в том числе ребёнок, не менее 2 750 человек получили ранения, 200 из них находятся в критическом состоянии. По другим сведениям, погибли 9 человек, в том числе двое детей, ранены более 3000.

При взрывах пострадал посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани.

Одновременно в разных частях страны взорвались пейджеры (их литиевые аккумуляторы), которые члены ливанского шиитского движения "Хезболла" использовали для передачи данных.

Вероятно, все эти устройства взорвались в результате скоординированной кибератаки. Литиевые аккумуляторы способны взрываться, когда в батарее происходит резкий перепад температур.

Представитель "Хезболлы" обвинил в произошедшем Израиль.

Израиль ранее не раз проделывал подобный трюк, например, в 1996 году - чтобы убить Яхью Айяша, главу подрывного подразделения "Хамас".  

Пейджеры также взорвались на территории Сирии, там также есть погибшие.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Из шести двойных терактов 2011-2012 годов на Северном Кавказе 5 приходятся на Дагестан
» "Мир" в Дагестане: за 2011 год убиты не менее 825 человек, 410 человек получили ранения
» Израиль убил одного из лидеров "Хезболла"
» "Хезболла" выпустила по Хайфе 100 ракет.
» Израиль заблокировал Ливан.
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Про грубый секс, крещёный мир и газету \

Про грубый секс, крещёный мир и газету "Либерасьон"

Привычка к хорошему

Привычка к хорошему

Ожидания от казанского саммита стран БРИКС

Ожидания от казанского саммита стран БРИКС

Торговец мировым коммуникационным \

Торговец мировым коммуникационным "кислородом": анализ ситуации Павла Дурова.

Прилетел вдруг волшебник: парижская аватара Павла Дурова

Прилетел вдруг волшебник: парижская аватара Павла Дурова

Румыния и Молдавия. Кризис идентичности и уроки для русских

Румыния и Молдавия. Кризис идентичности и уроки для русских

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

9 человек погибли и более 3000 ранены в результате взрыва пейджеров в Ливане

  • 22:05
  • 208

ВСУ 5 раз за сутки пытались прорвать границу в Курской области, раненые в Белгородской области и ДНР, Энергодар без света

  • 15:34
  • 263

В Думе считают, что для увеличения армии нет нужды в мобилизации, в Кремле не слышали о просьбе жителей Суджи

  • 13:46
  • 301

В Москве мигрант сбил насмерть ребёнка на пешеходном переходе, в Подмосковье хотят ограничить работу мигрантов

  • 10:04
  • 334

Генсек НАТО заявил, что на Украине не будет мира, пока она не станет членом НАТО

  • 19:25
  • 375

Украинцы поджигают юг России с беспилотников, в Белгороде нападение на военкора

  • 16:28
  • 488
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru