9 человек погибли и более 3000 ранены в результате взрыва пейджеров в Ливане

В результате серии взрывов в Бейруте и южных районах Ливана погибли не менее восьми человек, в том числе ребёнок, не менее 2 750 человек получили ранения, 200 из них находятся в критическом состоянии. По другим сведениям, погибли 9 человек, в том числе двое детей, ранены более 3000.

При взрывах пострадал посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани.

Одновременно в разных частях страны взорвались пейджеры (их литиевые аккумуляторы), которые члены ливанского шиитского движения "Хезболла" использовали для передачи данных.

Вероятно, все эти устройства взорвались в результате скоординированной кибератаки. Литиевые аккумуляторы способны взрываться, когда в батарее происходит резкий перепад температур.

Представитель "Хезболлы" обвинил в произошедшем Израиль.

Израиль ранее не раз проделывал подобный трюк, например, в 1996 году - чтобы убить Яхью Айяша, главу подрывного подразделения "Хамас".

Пейджеры также взорвались на территории Сирии, там также есть погибшие.