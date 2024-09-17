9 человек погибли и более 3000 ранены в результате взрыва пейджеров в Ливане

В результате серии взрывов в Бейруте и южных районах Ливана погибли не менее восьми человек, в том числе ребёнок, не менее 2 750 человек получили ранения, 200 из них находятся в критическом состоянии. По другим сведениям, погибли 9 человек, в том числе двое детей, ранены более 3000.
При взрывах пострадал посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани.
Одновременно в разных частях страны взорвались пейджеры (их литиевые аккумуляторы), которые члены ливанского шиитского движения "Хезболла" использовали для передачи данных.
Вероятно, все эти устройства взорвались в результате скоординированной кибератаки. Литиевые аккумуляторы способны взрываться, когда в батарее происходит резкий перепад температур.
Представитель "Хезболлы" обвинил в произошедшем Израиль.
Израиль ранее не раз проделывал подобный трюк, например, в 1996 году - чтобы убить Яхью Айяша, главу подрывного подразделения "Хамас".
Пейджеры также взорвались на территории Сирии, там также есть погибшие.