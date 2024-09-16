Украинцы поджигают юг России с беспилотников
- 16.09.2024, 16:28,
- Новости
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Приграничные к зоне боевых действий районы заполыхали: горят Курская, Белгородская, Воронежская, Ростовская область, ЛНР, ДНР. Как обратила внимание
"Свободная пресса", помимо долгого отсутствия дождей, к возгораниям приводят действия украинских беспилотников. Возле приграничного брянского посёлка Белая Берёзка лес горит две недели, и как бы его ни тушили, лес "снова поджигают с той стороны". В Курской области украинцы поджигают посадки беспилотниками с зажигательным веществом "термит", за сутки в регионе выявлено 35 пожаров, в Ростовской области вспыхнуло уже более 50 пожаров. Горит возле пропускного пункта "Изварино" на границе с ЛНР. В ЛНР пламя перекинулось на территорию алюминиевого завода, загорелся цех с готовой продукцией, а всего по состоянию на 16 сентября в ЛНР зарегистрировано 115 пожаров. В Воронежской области пожары привели к задержке движения поездов.