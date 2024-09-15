Министерство обороны заинтересовалось гибелью создателей воздушной разведки ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил своему заместителю, начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных сил ВС РФ генерал-полковнику Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба ВС РФ генералу армии Валерию Герасимову совместно с ФСБ разобраться в ситуации, связанной с информацией о гибели двух российских бойцов с позывными Эрнест и Гудвин, служивших в 87-м отдельном стрелковом полку Южного военного округа. Белоусов взял данное дело на личный контроль.

13 сентября военкор Юрий Котёнок опубликовал обращение двух военнослужащих-добровольцев 1-й Славянской бригады Эрнеста (Сергей Грицай) и Гудвина (Дмитрий Лысаковский). Военные рассказали, что занимались сбором важных сведений о местоположении целей противника с помощью беспилотных летательных аппаратов, но их с коллегами без объяснения причин отправили на смерть в пехотные подразделени, некомплектные, без снабжения и карт минных полей, и они решили туда идти, «потому что есть присяга, есть Родина, есть долг».

По словам Грицая и Лысаковского, это произошло из-за конфликта с их командиром Игорем Пузиком с позывным Злой. Гудвин также сказал, что Сергей Смолкин и его девушка Кристина занимаются торговлей наркотиками, а «все командование» имеет с этого процент. Более того, Пузик с подачи американцев способствовал ликвидации «лучшего расчета БПЛА самолетного типа, который исправно поставлял развединформацию».

Всю информацию, которую мы доставляли, эта информация тормозилась на уровне комполка и начальника штаба и не уходила выше, для того чтобы цели украинской армии не были уничтожены, для того чтобы они продолжали уничтожать наших бойцов, для того чтобы они продолжали наносить удары по территории РФ. Как только внезапно выяснилось, что мы располагаем возможностями предъявлять информацию и выше, пришла команда: «А давайте-ка закопаем Эрнеста, Гудвина и всех, кто к этому причастен».

Кроме того, бойцы рассказали о воровстве и привели в пример опубликованные Telegram-каналом жены Пузика Екатерины Корниенко «КатяВаля» восстановленные коптеры "Мавик" по цене новых.

Как пишет военный доброволец, политолог Алексей Живов, "после заявления министра обороны Белоусова о необходимости безотлагательно проверить факты, указанные бойцом с позывным «Гудвин» в предсмертных записях, в ботах обратной связи военных блогеров раскрылись все бездны ада. Парни из многих подразделений пишут о том, что проблема из-за которой погиб Гудвин и его товарищи является системной. Перевод в штурма, ямы и прочее-прочее".



