Министерство обороны заинтересовалось гибелью создателей воздушной разведки ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил своему заместителю, начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных сил ВС РФ генерал-полковнику Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба ВС РФ генералу армии Валерию Герасимову совместно с ФСБ разобраться в ситуации, связанной с информацией о гибели двух российских бойцов с позывными Эрнест и Гудвин, служивших в 87-м отдельном стрелковом полку Южного военного округа. Белоусов взял данное дело на личный контроль.
13 сентября военкор Юрий Котёнок опубликовал обращение двух военнослужащих-добровольцев 1-й Славянской бригады Эрнеста (Сергей Грицай) и Гудвина (Дмитрий Лысаковский). Военные рассказали, что занимались сбором важных сведений о местоположении целей противника с помощью беспилотных летательных аппаратов, но их с коллегами без объяснения причин отправили на смерть в пехотные подразделени, некомплектные, без снабжения и карт минных полей, и они решили туда идти, «потому что есть присяга, есть Родина, есть долг».
По словам Грицая и Лысаковского, это произошло из-за конфликта с их командиром Игорем Пузиком с позывным Злой. Гудвин также сказал, что Сергей Смолкин и его девушка Кристина занимаются торговлей наркотиками, а «все командование» имеет с этого процент. Более того, Пузик с подачи американцев способствовал ликвидации «лучшего расчета БПЛА самолетного типа, который исправно поставлял развединформацию».
Кроме того, бойцы рассказали о воровстве и привели в пример опубликованные Telegram-каналом жены Пузика Екатерины Корниенко «КатяВаля» восстановленные коптеры "Мавик" по цене новых.
Как пишет военный доброволец, политолог Алексей Живов, "после заявления министра обороны Белоусова о необходимости безотлагательно проверить факты, указанные бойцом с позывным «Гудвин» в предсмертных записях, в ботах обратной связи военных блогеров раскрылись все бездны ада. Парни из многих подразделений пишут о том, что проблема из-за которой погиб Гудвин и его товарищи является системной. Перевод в штурма, ямы и прочее-прочее".