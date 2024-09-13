В Петербурге суд отменил 9 постановлений об аресте членов "Русской общины", в Челябинске смягчил приговор мигранту-насильнику

Санкт-Петербургский городской суд отменил девять постановлений об аресте членов общественной организации "Русская община", задержанных в августе во время конфликта таксистов на Комендантском проспекте.

20 августа Приморский суд Петербурга привлек к ответственности 12 участников конфликта на Комендантском проспекте, среди которых были активисты "Русской общины". Все были арестованы на срок до трех суток по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Следственный комитет счёл задержания активистов незаконным и возбудил дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц), которое было отменено прокуратурой из-за "недостаточности данных, указывающих на признаки преступления". После этого следователи повторно возбудили дело по статье 286 УК РФ, а также по части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог), постановление о нем снова отменили. 1 сентября председатель СК РФ Александр Бастрыкин в третий раз поручил возбудить уголовное производство.

Как считает СК, 19 августа сотрудники полиции без законных оснований задержали активистов "Русской общины", прибывших на Комендантский проспект, чтобы выяснить причины происходящих там конфликтов из-за конкуренции в сфере услуг такси. В МВД заявили, что арестом членов "Русской общины" предотвращали эскалацию конфликта.

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В Москве сотрудники Росгвардии задержали 22-летнего мигранта, который пытался по поддельному паспорту снять деньги в отделении банка. В правоохранительные органы обратился старший менеджер кредитной организации, расположенной на Огородном проезде, и сообщил о клиенте с сомнительным документом. Прибывшие по вызову росгвардейцы проверили мужчину и обнаружили у него при себе ещё четыре поддельных паспорта.