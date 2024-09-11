В Подмосковье мигрант похитил и насиловал школьников, в Приморье мигрант жестоко избил девушку за отказ встречаться

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В городе Большой Камень Приморского края мигрант из Узбекистана жестоко избил молодую девушку, которая отказалась с ним встречаться. Узбек постоянно писал девушке в социальных сетях и на личный номер телефона. 31 августа, после очередного отказа, мужчина подкараулил ее в темноте и избил, девушку госпитализировали с переломом черепа, верхней челюсти и носа. Также зафиксированы повреждения позвоночника, ушиб головного мозга и другие травмы.

В Подмосковье мигрант из Средней Азии похитил двух школьников, на протяжении месяца удерживал их на ферме и насиловал

В Москве мигрант из Таджикистана получил 17 лет колонии за насилие над одиннадцатилетней девочкой.


В Уфе суд дал четверым участникам организованной преступной группы до 12 лет лишения свободы за нападение на местных жителей, грабеж и вымогательство. ОПГ действовала в городе в период с 2020 по 2022 годы, её лидером был тридцатилетний мигрант из Таджикистана, который раньше занимался единоборствами.

На Камчатке суд приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселении местного жителя за призывы к насилию над русскими.
В Нижнем Новгороде полицейские нашли 219 свертков с метадоном у двадцатилетнего мигранта-наркоторговца. В России он находился легально, оформив патент на трудовую деятельность.

 

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