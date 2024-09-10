В Швеции выросло влияние этнических группировок, в ФРГ мигрантов будут отсекать на границе, ООН выражает недовольство

Министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер заявил, что этнические преступные группировки, вовлеченные в торговлю наркотиками, пытаются трудоустроить связанных с ними лиц в правоохранительную систему страны, "угрожают государственным служащим, работающим в социальной сфере, пытаются проникнуть в суды, полицию, наши тюрьмы". Министр считает, что для того, чтобы обуздать всплеск насильственных преступлений, совершаемых в Швеции этническими группировками, может потребоваться не менее 10 лет.

Стрёммер добавил, что "очень серьезным" вызовом для местных правоохранительных органов являются активные попытки членов банд вовлечь в свой состав шведскую молодежь, включая детей. По мнению министра, были допущены провалы в политике интеграции мигрантов в шведское общество.

В России (в Петербурге) узбекская диаспора сняла с выборов русского активиста Савву Федосеева.





Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах Германии для снижения притока мигрантов в рамках борьбы с терроризмом. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что меры по депортации нелегальных мигрантов должны быть усилены (заявление было сделано на фоне резни в Золингене, где неизвестный человек арабской внешности напал на людей).

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что западные политики "обвиняют во всех бедах мигрантов, беженцев и меньшинства", "настраивают одну группу [населения] против другой, стремятся отвлечь и разделить". По мнению Тюрка, это "ненавистнические речи", которые "могут спровоцировать ненавистнические действия", а также до сих пор неискоренённые "расизм, расовая дискриминация, ксенофобия и связанная с ними нетерпимость", "наследие колониализма и порабощения".