Про грубый секс, крещёный мир и газету "Либерасьон"

А сейчас, дорогие читатели, я хочу предложить вам сногсшибательный тест, который позволит, мгновенно и несомненно, узнать про самих себя, в каком из двух предлагаемых миров вам хотелось бы жить и творить, на благо детей и потомков.

Тест безопасный и анонимный, так что, в случае внезапного озарения или, наоборот, крушения идеалов политкорректности, никто не узнает, где могилкa ея. Вам нужно всего лишь предельно честно и незамутнённо ответить на один простой вопрос.

Какую из двух новостей о вашем ребёнке вы выбираете, как хорошую:

1.- ваш ребёнок решил креститься и собирается следовать в своей жизни неким прецептам христианской веры, отказывая себе во многом, что этим прецептам не соответствует;

2.- ваш ребёнок решил, что главное в жизни - попробовать всё и себя во всех возможных вариантах сексуальных практик, от*однополых, до *педофильских и от *инцеста, до *зооложества, чтоб, согласно наивно устаревшему классику, "не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы".

Собственно, кардинальная разница в предлагаемых сегодня миру "порядках" заключается именно в этом простом ответе.

Теперь, как у другого забытого классика, «Вот тебе, деточка, промокашечка с ленточкой», - то бишь, наглядное поясненьице.

Франция, 2024г. Разнородные и независимые статистические источники дружно фиксируют резкий рост католических крещений и запросов на таковые, всего лишь за один истекший год. В некоторых приходах цифры показывают повышение от 50% до 100%, с 2023г.

Дотошная статистика нарывает безусловно шокирующие данные: 36% новообращённых и крещённых - молодые люди, от 18 до 35 лет. В остальном, возрастные категории варьируются, от подростков, до 80-летних.

Это в стране, где, как бесстрастно фиксирует всё та же статистика, 80% молодёжи давно и решительно не получают никакого религиозного образования, где католичество подвергается бесконечным и неуёмным насмешкам и нападкам, а также латентным и открытым оскорблениям, со страниц и из эфиров всех безукоризненно светских СМИ, то есть, 99% всей существующей прессо-продукции.

Первая попытка обьяснения таких данных во вроде бы прогрессивной и без устали продвигающейся в сторону "нового мира" стране, была добросовестно предпринята ещё на Пасху 2024г. Аналитики заслушали несколько показательных интервью и попытались привести всех к одному знаменателю, решительно срезав возможные и ненужные толкования привычным скальпелем Оккама.

Интервью были в стиле: «Мои родители - атеисты, я училась в обычной школе, никогда не ходила в церковь, но однажды услышала церковные песнопения, мне очень понравилось, я начала интересоваться, слушать, думать и в результате...»

Или: «Во время "ковида" и обязательной изоляции, я перестал смотреть телевизор и соцсети, я почувствовал, что больше не хочу быть информирован через эти источники, я попыталася найти другие пути осмысления того, что происходит и вдруг заметил Библию...»

Последовали первые робкие выводы о «психологических травмах ковидной самоизоляции» и «общей стрессовой ситуации, из-за атмосферы нестабильности и недостатка безопасности в мире». Меж тем, цифры, особенно беспокоящие либерально-прогрессивную французскую общественность упорно продолжали расти о повергать в шок не только яростных *"воукистов" и активных *"BLM"-щиков, но и всю политкорректную рать средней степени белопaльтовости.

И тогда, безусловным апофеозом всех аналитиков, на арену дебатов смело выступил светочь и оплот политкорректности, *воукизма и исламо-гошизма - газета «Либерасьон».

Газета разродилась громоподобной передовицей под заголовком «Возвращение религии среди молодёжи: крещение эры?»

Смысл поднятой полемики так же прост, как вышепредложенный тест и может уместиться в одной исчерпывающей цитате. Вчитайтесь очень внимательно, чтобы понять внушаемую вам концепцию:

«Вовсе неслучайно, что начало этого пристрастия к религии совпадает с санитарным кризисом, заставившим целый мир прервать своёобычное существование и замкнуться на самом себе, лицом к лицу с неким видом пустоты, которую необходимо было заполнить, чтобы не сойти с ума. Некоторыe увлеклись кулинарными удовольствиями и набрали десять килограммов, другие начали перестраивать свои интерьеры и сломали себе спину, а некоторые выбрали самый простой путь (sic!) и вдарились в религию, которая, что бы о ней ни думали, умеет обеспечить подобие обрамления, когда всё вокруг шатается.

Для поколения, убеждённого в том, что будущее будет гораздо хуже настоящего, религия может предложить смысл - или иллюзию смысла жизни, которая другого смысла не находит. Похоже, что католицизм - не единственная религия, ощущающая подьём в настоящий момент, просто это одна из немногих, кто об этом рассказывает. В любом случае, к такой тенденции не следует относиться легкомысленно... Для рационального ума, это, конечно же, тревожный знак, особенно, если подумать о многочисленных скандалах... в среде церковных институций... Или о многочисленных запретах, исходящих от церкви, от запрета на браки священнослужителей, до осуждения абортов, не говоря уже о весьма неоднозначном отношении к *гомосексуализму...»

Конец цитаты. Прошу простить за размер, имеющий значение, я сократила честно, насколько это было возможно, для сохранения сути.

Суть эту впаривают оглоушенному читателю аж по нескольку раз на каждые пару абзацев: вы должны понять и признать, что к религии всегда обращаются исключительно от отчаяния и страха, а отчаяние и страх являются следствием непознанных удовольствий, не удовлетворённых влечений и не реализованных фантазмов. Религия вообще и церковь в частности подвергают жестокой цензуре и необоснованному харассменту любые фантазмы и возможности их реализации, лишая сегодняшнюю молодёжь радужной перспективы попробовать все запретные плоды и разрушить все табу. Религия вообще и церковь в частности уводят сегодняшнюю молодёжь назад, в мрачное Средневековье. Не дайте себя запугать, вкушайте запретные плоды, чтобы не было мучительно больно от напрасно растраченных лет, вынужденных ограничений и тщетных усилий сохранять мнимые и никому не нужные приличия. Не верьте кюре, они вам врут, а сами педофильничают, нo другим мешают. Боритесь! Вернитесь в дивный новый мир, где всё дозволено и ничего не стыдно.

Примечательно, что данный выпад против "массивной христианизации населения", которую, по мнению газеты "Либерасьон", следует как можно скорее затормозить и остановить, вовсе не единичный, но является частью целой кампании, всё более активно проводимой в прессе. В частности, всё тем же светочем «Libération» всея политкорректи (термин когда-то означал "освобождение" - читай, от фашистского ига, а ныне, по всей видимости, призывает сбросить с себя последние оковы ненужного стыда...)

Кампания эта была начата профессиональными журналистами газеты «Libération» и названа «Молчание анусов» (обыгрывая на французском знаменитый заголовок «Молчания ягнят» – «Le silence des agneaux» /«Le silence des anus»).

В ходе упомянутой кампании, сначала проводятся ковровые бомардировки такого рода информацией (дословно, чувствительным натурам от прочтения воздержаться):

«Эта идея (*гомосексуальные удовольствия) до сих пор заставляет содрогаться гетеросексуалов в их хижинах (sic!). Согласно исследованию Ifop от 2022, три четверти опрошенных мужчин отказываются попробовать простатические удовольствия с партнёром. Но почему, чёрт возьми, если хорошо известна мощь этой эрогенной зоны?!.»©

Не правда ли, изящно, алё, гетеросексуалы, в хижинах?.. Cледуют откровения смелых «гетеросексуальных мужчин, поделившихся своими радостными открытиями» с газетой «Либерасьон» - прямо, сочинение на тему "как я провёл это" - одним пальцем, двумя, ладонью, кистью, другими предметами...

Можно с полным обоснованием сказать, что газета «Libération» провела лето, промеж одинаковой силы и важности новостей, как то: кончина Алена Делона, воспевание *лесбийской кандидатки в премьер-министры, Люси Касте, и целой чередой чужих задниц, поделившихся с читателями плеядой *анальных удовольствий... (см. оригинальную ссылку газеты «Либерасьон» и убедитесь, не преувеличила ли я):

Стоит ли удивляться, что к осени, газета «Либерасьон» ненадолго прервала кампанию привлечения широкой публики к круговороту анусов в природе и открыто атаковала весь крещёный мир, обвинив его в совращении молодёжи католичеством и табуировании неведомых «гетеросексуальным хижинам» удовольствий.

Газета «Либерасьон», точь в точь, как целая масса её единомышленников, за целое лето ни разу не упомянула такой интересный факт, как столь же резко и неуклонно растущее количество сгоревших во Франции(39, только за один последний год) и вандализированных (752, с 2021 по сей день) христианских церквей.

Ещё менее, чем возгораниями христианских церквей, газета «Либерасьoн» интересуется поджогами синагог, а вандализм, разграбление объектов культа или профанация могил её не колеблют вовсе. И впрямь, что это всё, по сравнению с мировой революцией и торжеством левых идеологий. Зато, газета «Либерасьон» настойчиво продвигает мысль о том, что сегодняшней молодёжи не следует «цепляться за религию», потому что единственно возможную надежду на лучшее будущее ей может дать «только гражданское общество, способное удовлетворить все её потребности»©. И фантазмы.

Ведь вот и не хочется, а никак не можется снова не вспомнить всё тех же классиков, с всё тем же неувядаемым профессором и его идеальным «гением-потребителем», все потребности которого будут материальными, а «духовные разoвьются в соответствии», сами собой...

Я столько раз упомянула здесь газету «Либерасьон» по одной весьма веской причине: газета «Либерасьoн» является выразителем и носителем основных идей всего лево-либерального блока во Франции. По её публикациям можно замерять температуру окружающей этот блок среды. Показатель мгновенный и безошибочный.

И если газета «Либерасьон» вещает об «опасности» возрождения христианской религии среди молодёжи (см.выше - «Для рационального ума, это, конечно же, тревожный знак...» - cp. «Дрожание его левой икры есть великий признак!»), значит, сигнализирует системе, что битва за умы реально началась и следует принять соответствующие меры, дабы не допустить распространения духовного, в ущерб материальному.

Судя по всему, идеологи газеты «Либерасьон» умудрились прочесть труды самого профессора Выбегаллы и усвоить их намертво, чтоб от зубов отлетало. Вспомните: «Счастье данной модели будет неoписуемым. Она не будет знать ни голода, ни жажды, ни зубной боли, ни личных неприятностей. Все её потребности будут мгновенно удовлетворяться по мере их возникновения... И она не будет ждать милости от природы. Она возьмёт от природы всё, что ей нужно для полного счастья, то есть для удовлетворённости...»

Hе удивительно, что вся официальная аналитика суетливо обьясняет возрождение религиозности среди населения последствиями ковидо-кризиса и самоизоляцией неокрепшей молодёжи. Молодёжь-то, похоже, куда более быстро крепчает, в контакте с суровой действительностью, чем хотелось бы задумщикам новых порядков на старый лад.

И классики потому и классики, что вечны и бесконечны, несмотря на разные ситуации и проходные обстоятельства. Например, ещё один, мало известный, но которого в последние годы совершенно невозможно не цитировать, в неделю раз, чуть не в каждом сюжете:

«Где есть опасность, растёт и спасение...»(с)





*«международное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским изапрещено) и внесеновпереченьтеррористических и экстремистских организаций.