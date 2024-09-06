 

За три года кибермошенники похитили у россиян и вывели за границу более 350 млрд рублей

Более 350 млрд рублей похищено у россиян и выведено за границу кибермошенниками за последние три года, сообщил заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов.

"За последние три года похищено и выведено за границу более 350 млрд рублей. Вчера представитель Сбербанка называл цифру в 250 млрд за один, но это с учетом латентной преступности, поэтому она может быть выше. Это прогнозная цифра. Официально зарегистрировано 350 млрд рублей, это государственная статистика".

По словам Филиппова, в период с 2022 года по август 2024 года совершенно более 1,5 млн IT-преступлений.


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