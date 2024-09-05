Сенатор от Хабаровского края рассказал, почему опасается мигрантов; число выдворений мигрантов из РФ выросло на 53%

"Мы дожили до того, что политические партии выдвигают в краевую думу своих представителей - мигрантов". Сенатор от Хабаровского края Сергей Безденежных рассказал о попытках мигрантов продвинуться во власть в регионе:

Кроме того, сенатора в принципе беспокоит этно-культурный дисбаланс в регионе:

"У нас есть город на Дальнем Востоке, население 195 тысяч человек. На пятничный намаз в нём собирается 10 тысяч человек. Это всё молодые люди, без учёта их жён и детей. При этом весь состав ОВД региона насчитывает 8 тысяч человек вместе с женщинами. При таком раскладе я не знаю, как будет выстраиваться защита в плане безопасности".



