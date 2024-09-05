Сенатор от Хабаровского края рассказал, почему опасается мигрантов; число выдворений мигрантов из РФ выросло на 53%

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Сенатор от Хабаровского края Сергей Безденежных рассказал о попытках мигрантов продвинуться во власть в регионе: "Мы дожили до того, что политические партии выдвигают в краевую думу своих представителей - мигрантов".
Кроме того, сенатора в принципе беспокоит этно-культурный дисбаланс в регионе:
 
"У нас есть город на Дальнем Востоке, население 195 тысяч человек. На пятничный намаз в нём собирается 10 тысяч человек. Это всё молодые люди, без учёта их жён и детей. При этом весь состав ОВД региона насчитывает 8 тысяч человек вместе с женщинами. При таком раскладе я не знаю, как будет выстраиваться защита в плане безопасности".
 
В Петропавловске-Камчатском задержали мигрантов, избивших двух местных парней. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
В Махачкале двое бандитов зарезали девушку за то, что она отказала им в знакомстве.
Как сообщает МВД РФ, по итогам первого полугодия 2024 года принято 92,8 тыс. решений об удалении иностранных граждан с территории РФ (об административном выдворении и депортации), что на 53,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Также выросло число  отказов во въезде на территорию РФ и уменьшилась выдача иностранным специалистам разрешений на временное проживание (-44,2%) и видов на жительство (-18,4%).
Киргизия не рекомендует своим гражданам ездить в Россию, пока на границе проходят усиленные проверки.
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