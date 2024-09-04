В РСПП заявили о серьёзнейших проблемах для бизнеса из-за отсутствия аналога SWIFT

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) считает проблему с трансграничными платежами самым серьезным вызовом для бизнеса в настоящий момент и заявляет о необходимости появления в ближайшее время альтернативы платежной системы SWIFT.

"Безусловно, в настоящий момент основные вызовы и трудности для российских компаний - и экспортеров, и внешней торговли в целом, они сосредоточены на получении платежей от нерезидентов и проведении платежей в пользу нерезидентов, - заявил глава РСПП Александр Шохин. По его словам, ситуация с платежами требует "новых, достаточно серьезных решений".

"В частности, речь идет и о механизмах по замене SWIFT. Здесь уже упоминалось, что работа такая в рамках БРИКС идет. Это и выстраивание платежных систем, альтернативных существующим".

Шохин надеется, что в октябре будет одобрена "дорожная карта по созданию такого рода системы".

"В частности, речь идет о том, чтобы максимально использовать инструменты, привязанные к товарам, которые способны выполнять функции меры стоимости, средства обмена и сохранения ценности. Речь идет о так называемых дуальных товарах - это и металлы, в том числе редкоземельные металлы, зерно, энергоносители. Здесь и у России, и у многих партнеров наших по БРИКС и ШОС есть свои конкурентные преимущества".

По мнению главы РСПП, необходим не только "тюнинг", но и "какие-то достаточно решительные меры".